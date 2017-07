Polémicas declaraciones del guitarrista de Korn sobre la muerte del líder de Linkin Park

Entre los innumerables artistas que están lamentando la muerte de Chester Bennington, que está siendo investigada como suicidio, hay uno que se ha salido del tono generalizado. Se trata del guitarrista de Korn Brian “Head” Welch que, probablemente llevado por la rabia del fallecimiento de un artista que considera un “viejo amigo”, ha dejado un mensaje un tanto desafortunado -o como mínimo cuestionable- en su tratamiento de la depresión.

Este ha sido el texto dejado en Facebook: “La verdad, Chester es un viejo amigo con el que he estado muchas veces, y tengo amigos que le son extremadamente cercanos, pero esto me está jodiendo de verdad. ¿Cómo pueden estos tíos estar mandando este mensaje a sus hijos y sus fans? Estoy harto de esta mierda del suicidio. He lidiado con la depresión y la enfermedad mental y estoy intentando ser empático, pero es duro cuando estás jodido. Ya basta. Dejar a tus hijos, a tus fans y la vida es una manera muy cobarde de irte. Lo siento, sé que medicamentos y/o alcohol han podido tener algo que ver, solo estoy intentando procesar esto como todos nosotros y sé que todos tenemos los mismos pensamientos y sentimientos. Señor, toma a Chester en tus brazos y por favor reúnele con su familia y con todos nosotros algún día. Permanece con su mujer e hijos en estos momentos tan difíciles”.

Como recoge NME, algunos fans le están pidiendo que borre su texto, precisamente por haber lidiado con la depresión, pues parece ignorar que en el momento del suicidio, el afectado lo ve como la única salida posible. Otro le indica que porque él haya salido adelante, no significa que todo el mundo sea capaz. También hay fans que afirman que están de acuerdo con su texto, pues hoy en día hay “muchas maneras de buscar ayuda”, aunque algunos de estos últimos añaden que no es el momento de postear esto.