Sorpasso: ‘Something Just Like This’ ya es la canción más reproducida de la historia de Coldplay en Spotify

El próximo lunes o el próximo martes, ‘Something Just Like This’, el cuestionable tema de Coldplay para el cuestionable disco de debut de The Chainsmokers, superará los 500 millones de reproducciones en Spotify, pero ya es desde hace un par de semanas la canción más reproducida de toda la historia de Coldplay en esta red de streaming. Supera a ‘A Sky Full of Stars’, en segundo lugar en el global de su carrera.

La canción más reproducida del debut de Coldplay en Spotify es ‘Yellow’ con 239 millones de streamings. La del segundo es ‘The Scientist’ con 333 millones. La del tercero, ‘Fix You’ con 284 millones. La del cuarto, ‘Viva la Vida’ con 290 millones. La del quinto, ‘Paradise’ con 256 millones. La del sexto, la mencionada ‘A Sky Full of Stars’ con 426 millones y la del último, ‘Adventure of a Lifetime’, con 389 millones, seguida muy de cerca por su dúo con Beyoncé. Por supuesto, esto no significa que The Chainsmokers hayan dado a Coldplay el mayor éxito de su carrera: antes existían otros sistemas de medición y ciertas canciones han hecho vender a la banda de Chris Martin decenas de millones de copias. Sin embargo, es innegable que les han acercado a nuevas generaciones y que les han dado un pedazo de hit en radios. Exactamente ‘Something Just Like This’ es la primera canción de Coldplay que alcanza el número 1 en las radios pop de Estados Unidos. Su mejor dato era el número 12 de ‘Viva la Vida’.

No es, en cambio, ni parece que vaya a ser el mayor hit de The Chainsmokers. ’Something Just Like This’ sí ha superado a ‘Paris’ y podría alcanzar los 556 millones de streamings de ‘Roses’, pero los 876 millones de ‘Don’t Let Me Down’ y sobre todo los 1.064 millones de streamings de ‘Closer’ parecen inalcanzables.

Cabe destacar que ’Something Just Like This’ es uno de los múltiples hits actuales que no tiene vídeo, lo que afecta a sus datos de Youtube. En Youtube, esta es “sólo” la 4ª canción más reproducida de Coldplay con 550 millones de reproducciones, por detrás de otros temas que sí tienen vídeo, como su colaboración con Beyoncé (770 millones), ‘Paradise’ y ‘Adventure of a Lifetime’.