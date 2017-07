Joanna Newsom finalmente se rinde al streaming… pero solo a Apple Music

Desde esta semana el catálogo de Drag City completo ha llegado Apple Music, pues el sello estadounidense ha ido publicano años de lanzamientos enteros cada día desde el pasado mes de mayo, lo que incluye también discos de Joanna Newsom, una de las más fieles oponentes del streaming, cuya discografía entera se encuentra ya disponible en la plataforma de streaming de Apple.

Newsom es conocida por rechazar el streaming básicamente a muerte, sobre todo a Spotify, del que ha llegado a decir que “desprende gases” y que su sistema está diseñado para “no pagar a los artistas”. En su momento declaraba: “Los sellos pueden sacar dinero de los anuncios y de la suscripción, y no tienen que pagar a los artistas por nada de eso, [el sistema] está pensado de manera que puedan robar a los artistas y los artistas no tienen manera de luchar contra eso porque por contrto están obligados a permanecer en el sello durante una cantidad concreta de tiempo. Es un sistema basura”.

Aunque se desconoce hasta qué punto el hecho de que el catálogo de Newsom llegue a Apple Music es decisión de la propia Newsom, puramente de su discográfica o decisión de ambas partes, claramente la decisión está motivada por el hecho de que Apple Music, al contrario que Spotify, no presenta un modelo “freemium” que da acceso a todo su catálogo a cambio de publicidad, sino únicamente a la radio y a la red social Connect, por no hablar de que desde hace un par de años, gracias a Taylor Swift, el periodo de prueba gratis de tres meses compensa a los artistas económicamente, cuando antes no lo hacía.

Y más allá de que esta noticia suponga un varapalo para los puristas de Newsom, esta solo puede ser más buena que mala para la autora de ‘Ys’, cuyos discos no se venden tan bien, a pesar de que reciben críticas unánimemente positivas y permiten a su autora llenar o casi llenar salas de conciertos por todo el mundo. Si Apple Music abre camino a que Newsom sume fans y que estos compren sus discos… ¿por qué no se ha tomado esta decisión mucho antes?