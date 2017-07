Lady Gaga condena la discriminación de Donald Trump a las personas transgénero en el ejército

Este martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que ninguna persona transgénero será aceptada en el ejército americano por la “carga” económica que supondría su tratamiento, y por el “trastorno” que su proceso de transición pudiera causar al resultado de sus combates, pues el gobierno americano busca victorias “abrumadoras y definitivas”.

Numerosas personas han acudido a las redes sociales en las últimas horas para condenar la decisión discriminatoria de Trump, entre ellas la cantante y actriz Lady Gaga, conocida por su defensa de la causa LGBTQ, que se ha servido de Twitter para dirigirse directamente a Trump y comunicarle su opinión de prohibir a personas trans en el ejército, que para ella comunica un mensaje peligroso: “el mensaje que acabas de enviar pone en peligro las vidas de mucha gente que, valientemente, sirve a nuestra nación tanto en Estados Unidos como más allá de nuestras fronteras”.

Gaga sigue: “Estudios prueban que al menos la mitad de estudiantes de instituto o universitarios o jóvenes empleados raramente hablan de sus problemas mentales con nadie. Mucha de esta gente joven son personas transgénero que sufren cada día por culpa del mismo mensaje de aislamiento social que tu mensaje promociona. Sinceramente, ¿sabías que el 45% del colectivo que has discriminado hoy, con edades de entre los 18 y los 24 años, ya ha intentado suicidarse? Dentro de la comunidad trans hay muchas personas fuertes y valientes que deberían servir en el ejército, y recibir el honor de hacerlo, si así lo desean”.

Curiosamente, en el ejército americano ya sirven 13.000 personas transgénero, como revelaba en marzo un estudio de la Asociación de Médicos de Estados Unidos recogido por El País. Según este mismo informe “el 95% de los médicos militares no ha recibido la educación necesaria para atender” a las personas transgénero de todas formas.

The message you have just sent has endangered the lives of people all over the United States and overseas bravely serving our nation @POTUS — xoxo, Gaga (@ladygaga) 26 de julio de 2017

.@Potus Research says at least 1/2 of High School, University Students, & Employed Young People rarely/never discuss mental issues w/ anyone — xoxo, Gaga (@ladygaga) 26 de julio de 2017

Many of these young people are transgender & suffer daily from the exact types of social isolation & targeting ur message encourages @POTUS — xoxo, Gaga (@ladygaga) 26 de julio de 2017

. @POTUS Sincerely, did you know of the group you singled out today, 45% of them ages (18 to 24) have attempted suicide already? — xoxo, Gaga (@ladygaga) 26 de julio de 2017