Joe Crepúsculo, Las Bistecs, Soleá Morente, Kokoshca y «rinôçérôse», entre las actuaciones de MUWI

Esta mañana se ha presentado en una azotea del Colegio de Ingenieros en el Casco Antiguo de Logroño el cartel por días de MUWI La Rioja Music Fest, un evento que acogerá del 24 al 27 de agosto uno de los eventos más interesantes para la música independiente dentro de esta comunidad. En MUWI actúan algunos de los mejores talentos del pop nacional, como Joe Crepúsculo, Kokoshca, Las Bistecs, Amatria, Soleá Morente, WAS o La Bien Querida (esta última en acústico), junto a talentos noveles como Los Bengala, Mostaza Gálvez y Shinova, además de algún artista internacional como «rinôçérôse», entre otros que podéis ver bajo estas líneas. Los abonos están a la venta por 40 euros en Ticketea, mientras que las entradas de día valen 28. La entrada de domingo tiene carácter solidario y son solo 5 euros.

Los promotores de MUWI Rafa Bezares y José L. Pancorbo han comparecido, y la nota de prensa recuerda que esta “es una propuesta para que la capital de La Rioja tenga su festival de verano y que aúne elementos propios de la manera de ser riojana y que se convierta en una experiencia única en la que vivir la cultura, no sólo en forma de vino y música, sino también la gastronomía, moda, diseño, fotografía, talleres creativos y baile”.

También se ha recordado que, “dentro de los calados de las bodegas, podremos descubrir exposiciones fotográficas, coctelería, catas de aromas, conciertos acústicos, al mismo tiempo que en los jardines y patios de la bodega habrá un MUWI Market, Food-Trucks y los propios conciertos. Dentro de la bodega y con aforo limitado Amatria y Soleá Morente ofrecerán un concierto en formato acústico a los primeros asistentes al festival”.

Así queda el cartel por días revelado hoy. Más información, en la web oficial.

Jueves 24 de agosto, Escenario Revellín:

Joe Crepúsculo, Los Bengala, Sonic Sisters, Unicornicats DJ, DDRey DJ.

Viernes 25 de agosto, Franco-Españolas:

«rinôçérôse», Kokoshca, Amatria, Edu AnMu DJ, Shinova, Las Bistecs, Papaya Dj Set, Jotapop DJ.

Sábado 26 de agosto, Franco-Españolas:

WAS, Soleá Morente, La bien querida (acústico), The Excitements, Perro, El columpio asesino DJ Set, David Van Bylen, Jpolli DJ.

Domingo 27 de agosto, Franco-Españolas, MUWI Sunday:

Mostaza Gálvez, Tailor for Penguins, Las Kasettes, Palodú, DJ Guatecón, DJ Lugg, La vil canalla, Poprockers!