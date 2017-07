Cara Delevingne celebra su androginia en el vídeo de su buen primer single, ‘I Feel Everything’

La modelo y actriz Cara Delevingne protagoniza ‘Valerian y la ciudad de los mil planetas’, la nueva película de Luc Besson, estrenada el pasado 21 de julio y en la que también aparece Rihanna, y además interpreta una de las canciones principales de su banda sonora, ‘I Feel Everything’, cuyo vídeo acaba de estrenarse.

Delevingne puede estar contenta de no tener que contarse entre las celebridades que, motivadas por el oportunismo, han avergonzado a todo un gremio dando el salto a la música. De ‘I Feel Everything’ hay que celebrar dos cosas, que para no dedicarse a la música Delevingne canta bastante bien, y que la canción es una cucada retro, en la línea del pop con tintes jazz de los años cuarenta, que suena compuesta con mimo y no con intención de hacer dinero a partir del mínimo esfuerzo. Además, produce Pharrell Williams, con quien Delevingne ya ha colaborado en el pasado.

En cuanto al vídeo, este presenta a Delevingne interpretando el tema vestida en varios trajes y presumiendo una variedad de pelucas extravagantes: una buena manera de celebrar su androginia que no tiene nada que ver con la película, de la que se ven fragmentos a lo largo del vídeo, pero no importa, porque Delevingne actúa ante la cámara convencida de que es una estrella de la música y eso se transmite.

La banda sonora de ‘Valerian’ es sobre todo obra de Alexander Desplat pero también contiene canciones de David Bowie o Julien Rey.