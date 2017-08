Liam Gallagher habla sobre su hija de 19 años, a la que no conoce

En promoción de su nuevo álbum, que sale el próximo mes de octubre, Liam Gallagher ha concedido una entrevista a GQ en la que habla de su hija Molly de 19 años, a la que no conoce. Liam tuvo esta hija con la cantante de Kill City Lisa Moorish, pero nunca la ha visto. Recientemente ha sido criticado por la propia Lisa, en concreto cuando Liam criticó a Noel Gallagher por no actuar en One Love Manchester, el concierto benéfico celebrado en la ciudad tras el atentado ocurrido a la salida de un concierto de Ariana Grande, debido a un asunto familiar. “Quizá (Noel) está ocupado cuidado a sus hijos y a la hija que nunca has conocido”, escribió en Twitter antes de borrarlo. Existe una foto del “tío Noel” y Molly juntos, de hecho.

Liam ha declarado en la entrevista que ha contribuido a la educación y manutención de su hija, pero que no se entiende con su madre. “Sí, estaría abierto a conocerla, pero de momento no va a pasar. No tengo ningún problema. La chica ha tenido atención, ropa, comida y ha ido a buenos colegios. Le compré una casa y todos los arreos. Simplemente creo que está mejor con su madre. Estas cosas no salen bien cuando se fuerzan. Creo que lo dejaremos estar y veremos qué pasa. Si pasa, pasa. Lo seguro es que no le daría la espalda. Ya veremos”. Después añade: “No la he conocido porque su madre… verás, no funcionamos. No hay modo de que nos llevemos bien”.

Liam Gallagher se casó con la actriz Patsy Kensit en 1997, una semana antes de que Molly fuera concebida, según acredita The Guardian. Fue el fruto de un affair entre Liam y Lisa sucedido en junio de 1997 en Los Ángeles, y para más inri Lisa había sido quien presentara a Liam y Patsy.

A pesar de la infidelidad, Liam y Patsy tuvieron un hijo después, que no es el destinatario del tema ‘Little James’, el primero que él escribió para Oasis, pues ese era su hijastro, hijo de Jim (James) Kerr de Simple Minds y Kensit. Liam tuvo otro hijo con su segunda esposa Nicole Appleton de All Saints, de la que se divorció debido a otra infidelidad, esta vez con una periodista del New York Times que le estaba haciendo un reportaje, Liza Ghorbani, y a la que también dejó embarazada. En 2015 fue noticia el juicio en el que peleaban por la manutención de esa otra hija de Gallagher, la cuarta.

Os recordamos que Liam Gallagher actúa el próximo mes de septiembre en Dcode.