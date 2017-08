Declan McKenna / What Do You Think About the Car?

No, Lorde sola no puede ni debe ser la voz de una generación y Declan McKenna es claramente otro de los nuevos nombres clave en el mundo musical durante los últimos tiempos. El artista publica su debut a los 18 años con parte de su material escrito a los 15 y una intención de trascender, dejar un mensaje y analizar el planeta en el que vivimos que no se encontraba, por ejemplo, en el (muy buen) disco de debut que Patrick Wolf publicaba más o menos a la misma edad. De manera muy llamativa, mientras ‘Melodrama’ de Lorde partía de una ruptura para reflexionar sobre otras cosas, las canciones de McKenna rara vez hablan de amor, e incluso cuando lo hacen, su intención es mucho más grande que eso. Tienen “mensaje”.

El gran éxito del artista británico es ‘Brazil’, un tema de melodía absolutamente embriagadora desde la primera escucha y desarrollo muy particular pese a ese inicio ultra Pixies que, a pesar de su estribillo sobre el encanto de jugar al fútbol en Brasil, esconde una crítica a la corrupción en la FIFA. El artista está especialmente involucrado en la lucha feminista (‘Make Me Your Queen’), contra el racismo (‘Isombard’), a favor de la causa LGTB+ (‘Paracetamol’ está inspirada en una chica transgénero que se quitó la vida a los 17 años, Leelah Alcorn) y habla también sobre la religión que genera odio cuando debería generar amor (‘Bethlehem’). Es por tanto normal que, como a Lorde, le agobie que los jóvenes sean vistos como seres superficiales que no se preocupan por nada. Hay una frase en el tema que abre este álbum de debut, ‘Humongous’, que dice algo así como “siempre estás mirando el móvil y preocupándote por tu pelo”, pero como aclara en las entrevistas, McKenna no está criticando a los jóvenes de su edad, sino ironizando. El artista es un firme defensor de que el voto electoral se abra a los 17 o incluso a los 16 años, debido a la frustración que le ha generado no haber podido votar en el referéndum del Brexit, cuando el resultado probablemente le afecte de por vida.

Las ambiciones de McKenna le llevan a menudo a explicar las canciones más allá de lo que nos dice la música. ‘Make Me Your Queen’ parece simplemente una canción de amor (“sé que no significo nada para ti (…) intento hablar pero no sé qué decir”), pero si ya el título nos da una pista de que hay algo más, Declan explica en las entrevistas que también plantea el debate sobre por qué una “reina” tenga que estar por debajo de un “rey” según las normas del patriarcado o la heteronormatividad. Para él ser “una reina” es lo máximo. Y en ocasiones, el artista también se sirve de las herramientas del siglo XXI para explicar los recovecos de una canción. Así, es habitual verle comentar en Genius sus propios textos, donde ha clarificado, por poner un ejemplo, casi la letra al completo de ‘The Kids Don’t Wanna Come Home’, para terminar de gritar lo que las rimas no le dejan: que el poso de la canción es totalmente social, “que los líderes políticos nos dan razones para que les odiemos” y que “la nueva generación de jóvenes no quiere seguir el camino de la destrucción del pasado a nivel global”. Todo ello por si no estaba suficientemente claro a quién se dirigía ese “Haven’t you any shame? / Have you got no morals?”.

Nadie espera que Declan McKenna arregle el mundo con estas canciones, pero sus intenciones sí logran la empatía fácil a través de la calidad de unas buenas melodías bien producidas por el popular James Ford, con dos temas producidos por otras personas, a destacar Rostam Batmanglij, que ha llevado la final ‘Listen to Your Friends’ tanto a los terrenos de Vampire Weekend que casi parece un bonus track. Aunque la clara ganadora es ‘Brazil’, quizá por demasiada diferencia, sobre todo sobre ‘I Am Everyone Else’, nadie puede pasar por alto la fuerza de los estribillos de ‘The Kids Don’t Wanna Come Home’, ‘Make Me Your Queen’ o ‘Why Do You Feel So Down’; o el bien que hacen los arreglos a ‘Isombard’. Declan McKenna es un cantautor pop de la escuela clásica y exquisita de Sondre Lerche y Bright Eyes (si versiona a alguien, es a Ray Davies) y ojo porque no tanta gente novel está cogiendo ese apetecible testigo tan ajeno a las modas.

Calificación: 7,3/10

Lo mejor: ‘Brazil’, ‘Make Me Your Queen’, ‘The Kids Don’t Wanna Come Home’, ‘Why Do You Feel So Down’

Te gustará si te gustan: Sondre Lerche, Bright Eyes, Ryan Adams, Perfume Genius

Escúchalo: Spotify