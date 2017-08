Portugal. The Man / Woodstock

Ser fan de los estadounidenses Portugal. The Man no debe ser fácil de cara a la galería. La banda, a pesar de unos primeros álbumes más afines al rock de guirnaldas psicodélicas, con los años no ha disimulado ni un ápice su voluntad de virar hacia el pop y los sonidos urban igual de inofensivos que llenaestadios. Ellos son los primeros que, a sabiendas de cómo han desarrollado su carrera, se lo toman con guasa y autotroleo vendiendo en la tienda de su web camisetas en las que aparece el mensaje de “I liked Portugal. The Man before they sold out”. Así que teniendo presente que les da muy igual que les pongan el sambenito de vendidos, el grupo en ‘Woodstock’, su octavo largo, se sale con la suya y presenta su álbum más descaradamente accesible hasta la fecha.

Aunque esa no era del todo la premisa para esta vez. Al parecer estaban trabajando en un disco que llevaba el nombre provisional de ‘Gloomin + Doomin’ hasta que el cantante y líder, John Gourley, se puso a hablar con su padre y éste le mostró una entrada de Woodstock de sus años mozos que le hizo cambiar la hoja de ruta. Ellos mismos han comentado que esa primera tanda de canciones que tenían en mente las descartaron porque en conjunto no acababan de funcionar. De modo que, encerrados una vez más para componer nuevos temas que les hicieran el peso, decidieron llamar nuevamente a Danger Mouse para que les produjera (ya trabajaron con él en el previo ‘Evil Friends’ de 2013), así como a Mike D de Beastie Boys y a John Hill, quien se encargó de su ‘In the Mountain in the Cloud’ de 2011.

‘Woodstock’ es tan ecléctico en su sonido que cualquiera, sea o no fan previo del grupo, encontrará alguna canción que le haga gracia. El éxito en las listas de ventas estadounidenses de la que se podría considerar la ‘Pumped Up Kicks’ de la temporada, ‘Feel It Still’, pilló a todos por sorpresa. Pero el disco tiene números más interesantes que ese monster single, como ‘Number One’ (en el que samplean el ‘Freedom’ de Richie Havens, precisamente, de su actuación en Woodstock); el muy Jungle ‘Easy Tiger’ con esos autotunes pasados por el filtro psicodélico, o los pegajosísimos ‘Live in the Moment’ y ‘Tidal Wave’ que, más allá de poder venir firmados por One Republic, tenían el rollo suficiente como para haberse convertido en dos himnos del verano si se hubiesen promocionado en condiciones.

La mano de Danger Mouse se nota, y mucho, en esa ‘So Young’ que podría haber formado parte del siempre a reivindicar disco de Broken Bells, mientras que ‘Keep On’ en cierta manera aúna los Portugal. The Man de sus inicios con estos últimos que parece que lo único que buscan es petarlo en las listas de Billboard. ¿Falta de personalidad? Sin duda, pero eso no quita que ‘Woodstock’ cuente con más números interesantes que intrascendentes. Únicamente la anodina ‘Rich Friends’ o ese intento urban que responde a ‘Mr. Lonely’ empañan un trabajo que, lejos de cualquier atisbo de perfección, al menos suena divertido y entretiene.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘Number One’, ‘Easy Tiger’, ‘Live in the Moment’, ‘Tidal Wave’

Te gustará si te gustan: Broken Bells, One Republic o la metamorfosis pop que la banda ha ido fraguando durante los últimos años

Escúchalo: Spotify