PVRIS, la versión súper emo de Chvrches, busca su reválida

Aparentemente no pasó mucho con el debut de la banda americana PVRIS en 2014. Aquel disco llegaba al top 100 estadounidense y al top 75 británico, pero muy por los pelos. Las críticas eran excelentes (¡88/100 en Metacritic!) pero demasiado escasas (procedentes de tan sólo 4 medios, incluyendo un 10 de Kerrang!). Sin embargo, gracias a su sonido entre el synth-pop y el metal, apto para los seguidores de ambos géneros, convertían el álbum en sleeper, teniendo que reeditarlo en 2016 y recibiendo un disco de plata en Reino Unido por la distribución de 60.000 unidades. Canciones como ‘You and I’ (de la reedición), las metaleras ‘My House’ y ‘Fire’, y las más poperas ‘Holy’ y ‘St Patrick’ han terminado sumando poco a poco millones de reproducciones en las plataformas de streaming, algunas de ellas mostrándoles como la versión súper emo de Chvrches, y labrando el camino para el que va a ser su segundo disco.



Ese segundo álbum recibe el nombre de ‘All We Know of Heaven, All We Need of Hell’, llegará a finales de este mes de agosto, en concreto el día 25, y de él ya conocemos un sinfín de llamativos singles que parecen confirmar que este va a ser su año. En primavera nos llegaba ‘Heaven’, después lo hacía el single principal ‘What’s Wrong’, en julio era el turno de ‘Half’ y hoy mismo llega a vuestros ordenadores un cuarto tema.



Mientras el grupo continúa en ‘What’s Wrong’ con su fórmula de tintes rockeros y coros épicos casi idóneos para Eurovisión -porque cuando algo funciona para qué cambiarlo-; ‘Half’ vuelve a mostrarles en un registro más sintético y muy ligeramente más suave, y la nueva ‘Winter (Visualette)’ es una de las canciones de su repertorio que mejor pueden servir de “cruce” entre géneros.

Un estribillo poderosamente ochentero, voces tratadas a los coros, punteos como salidos de la discografía de The Cure o Siouxsie, por supuesto la voz de Lyndsey Gunnulfsen y ese marcado bajo parece que van a darles otro de sus pequeños hits. ¿Apostamos que este largo será algo más que número 55 en Reino Unido?