The Penelopes / Leave Them All Behind

The Penelopes no son en absoluto unos recién llegados. Aunque pocos medios lo apuntan, su propia web sí recuerda que ya sacaron un disco largo en 2012 (de hecho tienen otro anterior, un ‘The Arrogance Of Simplicity‘ de 2006 algo más ilocalizable) e incluso algunos de sus singles contaron con un vídeo de producción tan apañada como ’Summer Life’ (onda Empire of the Sun), el colorido para su mini hit ‘Now Now Now’ o al menos gracioso como la sitcom serie Z que llenaron de agresivos superhéroes para ’Sally in the Galaxy’.

Lo seguro es que el grupo formado por Axel Basquiat y Vincent T, original de París pero asentado en Londres, disfruta una segunda vida después haber remezclado ‘Ultraviolence’ de Lana del Rey, entre otras canciones de Bowie, alt-J o Pet Shop Boys, y sobre todo de haber versionado ‘Never Let Me Down’ de Depeche Mode. Gracias al nuevo EP que han editado 5 años después, este mismo verano, son muchos quienes hablan de grupo revelación.

La principal responsable es una ‘Time to Shine’ que ha circulado bastante por la red en una de sus remezclas, pero que ni con su producción ochentera en la estela de Human League meets Tears for Fears, logra ser con decisión la mejor de estas 5 canciones… porque el mérito se lo disputan todas casi por igual. ‘Mulholland Drive’ es la típica composición relajada que, sin que te des cuenta, te hace caminar por la calle convencido de que te estás dirigiendo a Studio 54. Por su parte, ‘Roses’, se inspira claramente en el legado de Blondie, pese a su inicio tan Smashing Pumpkins, en lo que tiene mucho que ver la voz de su vocalista invitada (siempre en contraste con la gravedad de la voz de Basquiat).

‘Tina’ bien podría convertirse en hit en manos de los Killers con ese “algún día serás una mujer”, aunque la canción más sorprendente es la que da título al EP, una suerte de prog-disco al modo en que los concebían Music Go Music, que por tanto recuerda a los Abba más psicodélicos. Muy obvias influencias, aunque bastante variadas y bien encajadas que nos hacen preguntarnos con deseo cómo sonaría un disco largo de The Penelopes a día de hoy. Entre tanto, el grupo estrena hoy una edición deluxe de este EP con 3 remezclas bailables de 3 de estos 5 temas.

The Penelopes actúan este sábado 5 de agosto en RazzClubs, Barcelona, la misma noche en que en otras salas podréis ver a Todd Terry (!) o asistir a una fiesta New Order vs Joy Division. Detalles y entradas, aquí.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘Leave Them All Behind’, ‘Roses’, ‘Tina’

Te gustará si te gustan: Blondie, The Human League, ‘Drive’

Escúchalo: Spotify