Avicii abandona su “retiro” tras un año y medio: este jueves, nuevo EP

A finales de marzo de 2016 el joven músico y productor sueco Avicii anunciaba sorpresivamente su retirada total de los escenarios, decepcionado por el poco tiempo que su carrera le dejaba para ser “una persona normal más allá del artista”. Sin embargo, no descartaba la posibilidad futura de volver a editar música.

Et voilà: tan pronto como el próximo jueves día 10 de agosto llegará ‘Avīci (01)’, un nuevo EP con 6 canciones totalmente nuevas. ¿Se cambiará también el nombre, justo cuando ya teníamos interiorizado el lugar corrector de su doble “i”? De momento, ha permitido escuchar fragmentos de tres de sus canciones. La primera se titula ‘Friend Of Mine’ (feat. Vargas y Lagola) y parece bastante continuísta con la línea electro-country de hits como ‘Wake Me Up’ y ‘Hey Brother’ que tanto han marcado el EDM de la primera mitad de esta década. También ha mostrado parte de ’You Be Love’, con un featuring del aún semidesconocido Billy Raffoul, un joven cantautor norteamericano al que se compara con Jeff Buckley, Neil Young y Joe Cocker; y un teaser de una colaboración con la artista pop Rita Ora, ‘Lonely Together’, que pinta a que Tim Bergling abandonará su sonido distintivo en pos de algo más 2017… y también más impersonal.

En un artículo publicado a raíz de su abandono, señalábamos las posibles causas de la retirada de Avicii, al margen de la cuestión personal esgrimida oficialmente: además de diversos problemas de salud, la más evidente podría ser el fracaso en ventas de ‘Stories’, su segundo disco. Aunque el ninguneo que hizo Madonna de su trabajo conjunto en ‘Rebel Heart’ también debió hacerle algo de pupita.