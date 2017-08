El nuevo single de The Horrors no es tan “trance”, pero sí épico y bailable

The Horrors tiene un nuevo disco llamado ‘V’, que publican el próximo 22 de septiembre. Habíamos conocido ya el primer adelanto, ‘Machine’, pero el grupo nos había puesto los dientes largos asegurando que el tema que cerraba el largo iba a ser “trance”. La canción se llama ‘Something to Remember Me By’ y se estrena hoy tanto en su versión “radio edit” de 4 minutos como en todo su esplendor: los casi 7 minutos que cerrarán el largo que tendremos entre las manos dentro de mes y medio.

‘Something to Remember Me By’ no es tan trance como habían prometido -aunque se adivina en algunos sintetizadores y ritmos por qué se han permitido el lujo de bromear al respecto-, pero lo que sí es es “algo por lo que recordar” a The Horrors. Un tema que se suma a sus grandes clásicos con un registro más luminoso y sintético pero sin renunciar a sí mismos, y que cuenta con un estribillo y una sección de cuerdas -sintetizadas o no- totalmente gloriosos. No parece casualidad que el grupo se haya animado a promocionar incluso un “radio edit”: pese a que Radio 1 (BBC) va últimamente por otros derroteros, es posible que les caiga alguna pinchada en la poderosa emisora de su país, Reino Unido.

Os recordamos el tracklist del álbum y que The Horrors nos visitan de gira este otoño. Estarán en la Sala Apolo de Barcelona el 12 de diciembre; en Moon, Valencia, el 13 de diciembre; y el 14 de diciembre en la Sala But de Madrid. Compra tus entradas en Ticketea.

1. ‘Hologram’

2. ‘Press Enter To Exit’

3. ‘Machine’

4. ‘Ghost’

5. ‘Two Way Mirror’

6. ‘Weighed Down’

7. ‘World Below’

8. ‘Gathering’

9. ‘It’s A Good Life’

10. Something To Remember Me By’