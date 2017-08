10 hitos que no recordabas de la carrera de Foster the People

Foster the People han publicado un tercer disco notable, ‘Sacred Hearts Club‘, que definitivamente les sitúa como uno de los grupos de pop más infravalorados de la actualidad. Tras haber repasado sus mejores canciones junto a algunos de sus vídeos más antológicos, en este artículo recordamos algunos de sus momentos hito que probablemente desconocieras o hayas olvidado.

La colaboración con The Beach Boys

En los Grammys de 2012, para los que Foster the People estaban nominados a varios premios, se celebró un homenaje a Beach Boys con motivo de su 50º aniversario. En el medley protagonizado por ‘Good Vibrations’, pero en el que también sonó ‘Wouldn’t It Be Nice’, participaron los propios Beach Boys acompañándose de 2 bandas jóvenes para que los adolescentes no cambiaran de canal. Los grupos elegidos fueron Maroon 5 y Foster the People. Por cierto, entre el público puede verse a Gaga, otra de las protagonistas de este artículo, de riguroso luto.



Beach Boys Reunion (With Maroon 5 & Foster The… por IdolxMuzic

La colaboración con Kenny G

En un momento dado, Foster the People llegaron a decir que se les había ido al garete una colaboración con Kenny G porque Katy Perry se les había adelantado (el músico hace un cameo en el vídeo de ‘Last Friday Night’, junto a mucha otra gente). Sin embargo, sí pudieron contar con él finalmente para una actuación de ‘Houdini’ en Saturday Night Live en la que -SPOILER ALERT- Kenny G aparece por sorpresa hacia el minuto 3 para realizar un solo.



El “jodeos” para los hipsters llevado a la tele

El gran himno de Foster the People por supuesto es ‘Pumped Up Kicks’, una canción que trata el tema de la depresión en la adolescencia y el peligro de no tratar las enfermedades mentales, sobre el que han corrido ríos de tinta. El grupo llegaba a declarar en Rolling Stone que era un “”jódete” para los hipsters que de todas formas los hipsters iban a bailar”, y quedaba demostrado con su éxito al alcanzar el número 3 de las listas estadounidenses, contenido durante 8 semanas por ‘Someone Like You’ de Adele y ‘Moves Like Jagger’ de los mencionados Maroon 5. Contribuyeron sus presentaciones en la tele, como esta totalmente antológica en la que vemos a Mark Foster aporrear como loco un sintetizador.



La versión mutua de Weezer

Entre los artistas que se animaron a versionar ‘Pumped Up Kicks’ estuvieron Weezer, durante su gira de 2011. Rivers Cuomo tuvo que salir con chuleta, pero hey, son Weezer. Mark Foster estaba completamente emocionado: “Hace 9 años (en 2002) conocí a Rivers Cuomo en una fiesta, yo llevaba mi guitarra acústica y él me enseñó a tocar ‘Say It Ain’t So’. Así que 9 años después verle versionar una de mis canciones ha sido muy salvaje. No puedo esperar a volver a encontrármelo y recordarle la historia”. Entre tanto, Foster the People decidieron versionar ‘Say It Ain’t So’ en vivo.





La versión de “Kicks” de Kooks con Mark en Madrid

‘Pumped Up Kicks’ ha sido versionada por ciento y la madre, no solo por Weezer. Owl Eyes, Usher y diversos concursantes de The Voice son solo algunos de los que la han interpretado, aunque la que vamos a destacar es la que realizaron The Kooks en el Dcode 2012 de Madrid. ¿Por cercanía? No solo, sino porque Mark Foster salió por allí a saludar y cantar un poquito.



La versión con The Kooks de Alabama Shakes

La amistad entre Foster the People y The Kooks se materializaba también con esta otra versión de Alabama Shakes, en concreto de su hit ‘Hold On’, de la que están tan orgullosos que la han subido a su canal de Youtube.



La adaptación de Taylor Swift y Zac Efron para Ellen Degeneres

Mención especial merece también esta adaptación de ‘Pumped Up Kids’ realizada por una Taylor Swift acompañada de Zac Efron, al que decía haber enseñado a tocar la guitarra, cuando ambos visitaban el programa de Ellen Degeneres. En esta letra aseguraban que cada vez que acudían al programa pasaba algo raro y que Ellen se escondía en el baño para intentar sonsacarles si tenían pareja. Lleva 37 millones de visualizaciones.



La versión en plan electro de Drake

Antes de que lo petara a lo grande con ‘Hotline Bling’ y sobre todo con ‘One Dance’, Drake era conocido por sus sutiles producciones de R&B, como aquella ‘Hold On We’re Going Home’ que le dio un top 5 en Estados Unidos. Foster the People respetaron su cadencia R&B como grandes fans de la música negra, pero le aportaron un toque electro ultra Robyn que casi pide a gritos un mash-up con ‘Dancing On My Own’.



El hit electro con Madeon

Hablando de electro, hay que recordar la colaboración que Mark Foster que destacamos entre lo mejor del disco de Madeon ‘Adventure’, en el que por cierto coincidían con Passion Pit, a quienes han terminado pareciéndose bastante en sonido. También hay que mencionar el tema realizado con Kimbra y A-Trak para Converse. Se llamaba ‘Warrior‘.



El remix bakala para Lady Gaga

Poco después de ‘Born This Way’, el tercer disco de Lady Gaga, se publicaba un álbum de remezclas sobre ese mismo álbum con reinterpretaciones sorprendentes de Goldfrapp, Wild Beasts, The Horrors, Metronomy, Hurts, Twin Shadow o The Weeknd (!!). Foster the People se quedaban con una de las canciones más populares del álbum, ‘The Edge of Glory’, pero en lugar de llevársela a su terreno, le daban una pátina de technazo.