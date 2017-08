Conttra / Conttra

Hace unas semanas veía por fin la luz ese debut del que la banda barcelonesa Conttra nos hablaba, con tanta emoción, a finales del pasado verano. El grupo radicado en el popular barrio del Clot presenta así al fin las 11 canciones que grabaron con Roger Marín el pasado verano y que deben consolidar una propuesta cuya mayor aspiración es hacer bailar a su público –este año ya lo han hecho, con la proyección que eso supone, en festivales como Primavera Sound y FIB, de hecho–. Constatado que el hábitat claro del cuarteto es el directo, donde despliegan energía, sudor y una enorme entrega de su cantante y guitarrista Albert Peiró, ‘Conttra’ viene a probar que la fama de sus shows en vivos está cimentada en buenas canciones. No resultan demasiado originales, a decir verdad: post-punk-funk á la DFA, onda The Rapture, con cierta querencia brit que los hace perfectos para seguidores de Foals, los Kasabian de ‘Velociraptor!’ y hasta Franz Ferdinand (‘We Couldn’t Be Together’).

Pero es un pecado menor si resulta en temas tan certeros, al margen de su hit ‘Your Sister’, como ‘Queen of Smiles’ (con estupendos teclados muy Echo and the Bunnymen), ‘Drive You Home’ (que no queda tan lejos de los Miss Caffeina más rockeros), ‘Focus’, ‘Scumbag Bullets’ o ’Smoke Bombs’ (un instrumental presto a poner patas arriba cualquier sala, con esos teclados entre Devo y ‘Mákina Total’). Además, Conttra también muestran cierta inquietud por sacar los pies del tiesto estilístico y se adentran en cortes más pausados como ‘Raindrop’ o elaborados como una ‘Lighthouse’ fascinante, que remite a Wild Beasts, nada menos –‘Map’, en cambio, se enfanga en territorios progresivos con peores resultados–. En suma, estamos ante un buen debut de una de esas bandas que, a poco que tengan suerte, van acumulando adeptos poco a poco hasta ser muy populares.

Precisamente, este fin de semana presentan ‘Conttra’ en casa: mañana sábado, 12 de agosto, estarán actuando en Razzclub, antes de las sesiones de Gato y Legoteque.

Calificación: 6,7/10

Lo mejor: ‘Your Sister’, ‘Drive You Home’, ‘Queen of Smiles’, ‘Lighthouse’

Te gustará si te gustan: Foals, Kasabian, los Miss Caffeina más rockeros

Escúchalo: Spotify