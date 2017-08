Los artistas, contra el “nazi” Donald Trump tras reafirmarse este en su opinión sobre Charlottesville

Este martes Donald Trump ha ofrecido una controvertida rueda de prensa en la Torre Trump de Nueva York para hablar sobre los ataques acontecidos este sábado en Charlottesville, Virginia durante los que un grupo de personas que protestaba contra una manifestación ultraderechista en la sureña ciudad estadounidense fue embestida por un coche, causando un muerto y decenas de heridos.

Durante la rueda de prensa Trump repitió lo que ya defendió en un tuit posterior a los ataques, que estos habían sido “culpa de ambas partes”, tanto de los manifestantes ultraderechistas como del grupo de personas que protestaba en su contra, y condenó a su vez a la “extrema izquierda”. Además afirmó que no todas las personas que se manifestaron contra la retirada de la estatua de Robert E. Lee eran supremacistas blancos. Estas palabras se han entendido en las redes sociales como un claro apoyo de Donald Trump a los ultraderechistas y ya hay quien ha sentenciado que el presidente de Estados Unidos es o por lo menos parece un neo-nazi.

Entre las personas que concuerdan con esta afirmación se encuentran varios artistas musicales como Jack Antonoff o Carl Newman de The New Pornographers. El primero ha escrito en Twitter que “como judío cuyos ancestros fueron asesinados por nazis, creo firmemente que los simpatizantes nazi SON nazis”. “Dicho esto, creo que Donald Trump es un supremacista blanco y un nazi”, ha concluido. Newman por su parte ha lamentado: “pues nada, aquí estamos, nuestro presidente es abiertamente neo-nazi”.

En otros tuits, artistas como John Legend, Questlove y Chris Rock han condenado las palabras del presidente, mientras Hailey Williams de Paramore ha llamado al “impeachment”. También lo ha hecho Amber Coffman, que ha escrito “ya basta, A LA CALLE, esto no puede seguir así”. Lady Gaga optaba por abrir una encuesta en su cuenta de Twitter preguntando a sus seguidores si creen que las palabras de Trump le hacen un “defensor de los racistas”.

Notablemente, Solange Knowles ha borrado su cuenta de Twitter tras llamar a la liberación de la activista Takiyah Thompson, su “nueva heroína”, y después ha colgado en Instagram un texto en el que ha condenado a los “niñatos racistas” de Charlottesville y ha mandado “a la mierda los supremacistas blancos, a los nazis y a vuestros vacíos monumentos de mierda” (en referencia a la estatua de Robert E. Lee que en parte ha originado la manifestación de los ultraderechistas).

as a jew who's ancestors were murder by nazis i strongly believe nazi sympathizes ARE nazis themselves — jackantonoff (@jackantonoff) August 16, 2017

i believe donald trump to be a white supremacist and a nazi. my conclusion comes from his own mouth nowhere else — jackantonoff (@jackantonoff) August 16, 2017

It's still hard for me to believe so many people voted for this idiot. This is your fault too. — John Legend (@johnlegend) 15 de agosto de 2017

So angry, so sick. Get him out NOW. This CANNOT keep going — Amber Coffman (@Amber_Coffman) August 15, 2017

Well here we are, the president is an open Neo-Nazi. — Carl Newman (@ACNewman) August 15, 2017

impeach — hayley from Paramore (@yelyahwilliams) August 15, 2017

Do you think @realDonaldTrump @POTUS saying "both sides are to blame" in #Charlottesville makes him a racist supporter? Yes or no? — xoxo, Gaga (@ladygaga) August 15, 2017

If 10 guys thinks it's ok to hang with 1 Nazi then they just became 11 Nazis. Alt right / white supremacist it's just nazis. Fuck Nazis. — Chris Rock (@chrisrock) August 15, 2017