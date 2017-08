Lady Gaga, Hayley de Paramore, Moby… contra la afrenta ultraderechista de Charlottesville

En las últimas horas el mundo asiste impávido ante una manifestación que muchos podrían pensar que pertenecen a otro tiempo. La ciudad de Charlottesville, en el estado de Virginia, acogía ayer una manifestación convocada por grupos de supremacistas blancos y ultraderechistas bajo el lema ‘Unir a la derecha’, tras meses de polémica después de que el Ayuntamiento de esta ciudad decidiera retirar la estatua allí erigida a Robert E. Lee, general del ejército confederado durante la Guerra Civil norteamericana. Pese a ser declarada ilegal, la manifestación se celebró entre banderas y consignas nazis, símbolos del ejército confederado y miembros del Ku Klux Klan. Parte de la ciudadanía organizó una contramanifestación y hubo momentos de tensión y violencia, que culminaron con el atropello de contramanifestantes por un vehículo, resultando muerta una mujer de 32 años y unos 34 heridos. También, por causas aún no determinadas, se estrellaba un helicóptero policial que vigilaba la manifestación, resultando dos agentes muertos.

Tras estos actos y la reacción de Donald Trump que condenaba en un tuit la violencia de “ambas partes”, muchos han mostrado en las redes sociales su indignación ante estos hechos, y por supuesto también el mundo del pop. Una de las más beligerantes, tras haber hecho campaña activa por Hillary Clinton en las pasadas elecciones a la Presidencia, ha sido Lady Gaga. Primero pedía que un “verdadero líder” expulsara el odio de América, pidiendo más tarde que la gente escribiera a Trump en Twitter para pedirle que fuera “amable y un mejor líder”, acusándole de haberse beneficiado electoralmente de su tibieza hacia estas ideologías. Otros, como Moby o John Legend, también han acusado a Trump de instigar estos conflictos por su beligerancia con estos colectivos que, dicen, son los que le han aupado hasta la Casa Blanca.

Como ella, otros artistas como Camila Cabello, Mandy Moore, el grupo Dawes, Estelle, Questlove (de The Roots) o Hayley Williams, de Paramore, han expresado su tristeza e indignación, mientras que Billy Bragg se mostraba seguro de que, como ha ocurrido otras veces, se vencerá a la amenaza nazi. Mark Ronson, por su parte, ha puesto algo de humor al asunto, apuntando a lo ridículas que podían resultar algunas de las imágenes que dejaban los manifestantes.

I pray a true leader will rise to expel hatred from America. This is not US! This is Anti-American #ThisIsNotUS #Charlottesville #BeKind — xoxo, Gaga (@ladygaga) August 12, 2017

. @realDonaldTrump too afraid to do the right thing cuz you will lose votes? Doesn't matter, younger generation has the answer to #BeKind. — xoxo, Gaga (@ladygaga) August 12, 2017

Hey @realDonaldTrump the racists marching in #Charlottesville are YOUR supporters. Your racist speech has empowered them. They are yours. — moby XⓋX (@thelittleidiot) August 12, 2017

the news makes me sick and so do racists in suits who dance around the fact that NAZIS are parading thru the streets in broad daylight — hayley from Paramore (@yelyahwilliams) August 12, 2017

We defeated both these flags and will do so again #AllYouFascistsBoundToLose #Charlottesville pic.twitter.com/M9A5o6gVFO — Billy Bragg (@billybragg) August 12, 2017