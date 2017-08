Bomba Estéreo / Ayo

Ha habido un antes y un después en la carrera de Bomba Estéreo después de ‘Amanecer‘, un disco que además de ser la “bomba” de bueno fue un éxito comercial -valió al grupo el Disco de oro en Colombia- y básicamente introdujo a Bomba Estéreo al mundo, cuando no gracias a éxitos como ‘Soy yo’ o ‘Somos dos’, a través de colaboraciones estrella como la de Will Smith en ‘Fiesta’. ‘Amanecer’ fue un éxito por sus pegadizas canciones y letras, pero también por su sonido, decididamente más electrónico y “global” que el de los anteriores, mucho más contundente, rico y con más cuerpo. Con su mejor disco se produjeron además sus mejores y más vibrantes directos.

Viniendo del éxito de ‘Amanecer’, Bomba Estéreo podía haberse crecido y haber redoblado su propuesta haciendo un disco más ambicioso todavía, pero ha tomado la mejor decisión posible y ha optado por lo contrario. ‘Ayo’ es un disco más terrenal, casi más apto de hecho para bailar en la calle que en un club. El grupo dice que se originó durante una ceremonia espiritual en Sierra Nevada de Santa Marta (de donde es oriunda Saumet), pero que el grupo ha querido hacer un disco más “humano” se nota sobre todo por la ligereza del sonido del disco, que vacía peso electrónico y da más protagonismo a sonidos tradicionales o de la cumbia clásica, por ejemplo a través de la flauta de malla en ‘Duele’.

Bomba Estéreo ha dado además con más buenas canciones para sumar a su fantástico directo. ‘Duele’ es una de ellas, pero no la mejor, pues lo es ‘Ayo’, la canción que da título al álbum y la que mejor representa su sonido bailable pero aligerado. El enfoque tradicional del disco se percibe también en otra de sus pistas más decididamente bailables, ‘Química (Dance with Me)’, en la que colaboran los israelíes Balkan Beat Box, mientras el grupo vuelve a demostrar en ‘Amar así’ que además de rompepistas es capaz de escribir canciones preciosas con cierto fondo místico.

‘Ayo’ cojea en su segunda mitad: la contundente ‘Money Money Money…’, que critica el capitalismo y a los ricos “con una cuenta en Suiza y otra en Panamá”, no termina de justificar su rima “yo conozco a alguien que le gusta mucho el money, se levanta de su cama y de su billetera honey”, mientras al reggae de ‘Taganga’ le falta gancho. Pero si Bomba Estéreo no ha hecho un disco igual de bueno que el anterior, por lo menos sí ha conseguido brillar en su llamada no solo al baile sino también a la unión y el disco podría resumirse perfectamente en una frase de ‘Internacionales’: “baila, que para bailar no necesitas lengua”. A bailar se ha dicho.

Bomba Estéreo han comenzado una gira mundial este mes de agosto que tendrá parada en dos ciudades españolas: el 30 de agosto estarán en La Riviera de Madrid y el 31 en Razzmatazz de Barcelona.

Calificación: 7,1/10

Lo mejor: ‘Ayo’, ‘Duele’, ‘Química (Dance with Me)’, ‘Amar así’

Te gustará si te gusta: Systema Solar, Los Amigos Invisibles, Orkesta Mendoza

Escúchalo: Spotify