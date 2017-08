Weezer reculan en su giro pop y suenan a los Weezer de siempre en ‘Mexican Fender’

Solo un año después de publicar su “disco blanco”, para bien y para mal otro disco más en la carrera de Weezer, el grupo liderado por Rivers Cuomo anuncia el lanzamiento de un nuevo trabajo para el 27 de octubre. Se titula ‘Pacific Daydream’ y su cósmica cubierta retrata a una niña columpiándose en el espacio exterior.

Ya habías oído el primer adelanto de ‘Pacific Daydream’, el sorprendente ‘Feels Like Summer’, en el que Weezer parecía buscar una réplica del pop de radiofórmula de gente como OneRepublic o P!nk, así que si no te gustó el giro te alegrará saber que el nuevo adelanto del álbum, ‘Mexican Fender’, suena a los Weezer guitarreros de siempre. Es un nuevo himno de rock universitario con menciones a una tienda de discos de Santa Monica y el dilema universal “me quiere, no me quiere”.

El grupo ha acompañado el anuncio de su disco con una cita del filósofo chino Zhuangzi, que lee: “Érase una vez yo, Chuang Chou, soñé que era una mariposa, revoloteando por aquí y por allá. Era, a todos los efectos, una mariposa. Era consciente solo de mi felicidad en tanto que mariposa, e ignoraba que era Chou. Pronto me desperté y allí estaba yo, realmente yo mismo de nuevo. Ahora no sé si era un hombre que soñaba que era una mariposa, o si era una mariposa que soñaba que era un hombre”.