James Murphy reconoce que anunció el fin de LCD Soundsystem para vender más entradas

La separación de LCD Soundsystem ha sido el timo de la década y James Murphy, líder de la formación, lo sabe. De hecho, en una entrevista reciente para The New York Times ha reconocido que anunció la separación de su banda con el objetivo de vender el mayor número de entradas para su “último” concierto, en Madison Square Garden de Nueva York, en el menor tiempo posible. “Así vendería todas las entradas en dos semanas”, ha asegurado. “Fui un poco travieso, pero me gusta tomar decisiones, me parece fácil”.

Pero la historia no acaba aquí. En otra entrevista para Vulture, Murphy ha reconocido que anunciar el último concierto de LCD Soundsystem no fue del todo una decisión premeditada sino que se produjo a causa de un enfrentamiento entre él y los promotores del concierto, los cuales, según Murphy, no creían que LCD Soundsystem pudieran agotar entradas para Madison Square Garden por sí mismos. Su idea fue incluir un telonero “de nivel” en el concierto, concretamente Big Boi de Outkast. “¿Por qué cojones iba Big Boi a abrir para nosotros?, me dije. Big Boi estuvo en una de las grandes y más importantes bandas de todos los tiempos, eso no tenía ningún sentido”. El artista continúa: “Pero tras esta idea pasaba que los promotores no creían que pudiéramos vender entradas a menos que hubiera un elemento extra en nuestro concierto, así que me cabreé y se lo conté por teléfono. Les dije, “de acuerdo, ¿qué os parece si este es nuestro puto último concierto?” Y colgué el teléfono. Entonces pensé, “pues este será nuestro último concierto”.

Murphy dice que nunca volverá a anunciar la separación de LCD Soundsystem. “Puede que un día dejemos de hacer música, pero nadie dirá una puta palabra sobre nuestra separación antes de tiempo nunca más”. Bueno, Murphy, seguro que hasta sacar un documental sobre tu supuesto último concierto no ayudó mucho. ¡A ver si la culpa va a ser toda nuestra!