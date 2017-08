B.o.B., rapero y escéptico, opina sobre el eclipse y cree que la luna “emite su propia luz”

Recordarás al rapero Bobby Ray Simmons Jr., más conocido como B.o.B., por éxitos como ‘Airplanes’ con Hailey Williams de Paramore, la quinta canción más vendida de 2010; o ‘Nothin’ on You’ con Bruno Mars, la vigésima canción más vendida del mismo año. Y también por su opinión de que la Tierra es plana, que defendió el año pasado en varios tuits que dieron la vuelta al mundo.

Ahora B.o.B. ha acudido a Twitter para dar su punto de vista sobre el eclipse, el mismo durante el cual Bonnie Tyler cantó su gran éxito. B.o.B. dice que la luna “emite su propia luz” y que un “objeto esférico no refracta ni refleja bien la luz”. Además ha dicho que el eclipse es obra del dios hindú Rajú y básicamente ha cuestionado toda la información científica de los libros de texto y de las leyes de la óptica. “Echo de menos la verdadera ciencia”, ha dicho. “Ahora es una religión que se ríe de las preguntas que cuestionan el pensamiento moderno”.

B.o.B. publicó un disco el pasado mes de mayo, ‘Ether’.

it's so amazingly beautiful how the moon can pass in front of the sun multiple times in one day 😱😱 #FknScienceBro — B.o.B (@bobatl) August 21, 2017

It's so amazingly beautiful how the moon isn't visible before and after a total solar eclipse #SolarEclipse17 😱😱 #FknScienceBro — B.o.B (@bobatl) August 21, 2017

this was taken by me during the eclipse … how is the moon blocking the sun if it's way down there pic.twitter.com/A1LGEz2LWG — B.o.B (@bobatl) August 21, 2017

have u seen the moon ? 🤔 https://t.co/4BriO8Dago — B.o.B (@bobatl) August 21, 2017

according to a textbook yes, but the moon actually generates its own light https://t.co/PyUO2SHdmf — B.o.B (@bobatl) August 21, 2017

a spherical object doesn't reflect/refract light evenly across its surface https://t.co/q8wYLhapqF — B.o.B (@bobatl) August 21, 2017

spoken like a true text book https://t.co/8kM68DX3FJ — B.o.B (@bobatl) August 21, 2017