Morrissey cambia de sello y anuncia nuevo disco, ‘Low in High School’

Morrissey ha anunciado nuevo disco. Se titula ‘Low in High School’ y sale en noviembre a través de BMG y Etienne Records, el propio sello de Morrissey. No, evidentemente Morrissey no ha vuelto a Harvest tras el drama que hubo con su disco anterior, ‘World Peace is None of Your Business’, al que culpó de falta de profesionalidad y de haberle despedido, cosa que Harvest negaba.

Ha producido el álbum Joe Chiccarelli entre Francia y Roma y la nota de prensa asegura que es el “intento de Morrissey de capturar la atmósfera de un mundo que cambia constantemente”. BMG además celebra a su fichaje y lo describe a Morrissey como un “talento extraordinario, prodigioso, culto, ingenioso, elegante y, sobre todo, valiente”. Continúa: “Sus letras, humor y melodías han influido a generaciones. La música de este nuevo e importante disco hablará por sí misma”.

Tras la polémica con Harvest, el último álbum de Morrissey fue retirado de las tiendas y plataformas de streaming, de modo que esperamos que su paso por BMG sea más fructífero. Morrissey se une ahora a Boy George y Loreen, los dos fichajes más recientes de BMG, que cuenta entre sus artistas con David Bowie, Janet Jackson, Alt-J o Bring Me the Horizon.