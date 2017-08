Anna of the North es la promesa de synth-pop noruega que ha conquistado a The Chainsmokers y Tyler, the Creator

La noruega Anna of the North es una de las revelaciones del pop electrónico que podría dar el gran salto en los próximos meses. De momento puede decir que ha teloneado a Kygo, que The Chainsmokers, uno de los grupos más exitosos de la actualidad, ha remezclado una de sus canciones, y que aparece en dos canciones del último disco de Tyler the Creator, ‘Flower Boy’. Pero Anna of the North no tiene, por estilo, nada que ver con ninguno de ellos.

Nacida en Gjøvik, Noruega, hace dos años Anna Lotterud se encontró de la noche a la mañana con que ‘Sway’ se había hecho viral en internet. Es la canción que luego remezclaron The Chainsmokers. Ella no creía que pudiera dedicarse a la música (“siempre piensas que no eres lo suficientemente buena”, ha dicho en una entrevista) pero su cálido synth-pop tiene su público asegurado en fans de Say Lou Lou, Shura, The Sound of Arrows o la revelación canadiense RALPH. Nos sitúamos, con su sonido, en los 80 de Kim Carnes, Belinda Carlile o Fleetwood Mac.

El último single de Anna of the North, ‘Fire’, se ha publicado hoy 23 de agosto y es su apuesta en la inagotable moda de tropical-house relajado y veraniego. Otras canciones como la emotiva ‘Someone’ o la sensual ‘Lovers’ contienen un buen equilibrio entre estilo retro y melodías sutiles que, ojo, está gustando y mucho, a tenor de su éxito en streaming (ambas se acercan a los 2 millones de reproducciones). Aparecerán en el debut de Lotterud, ‘Lovers’, que se publica el 8 de septiembre.