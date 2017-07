Frank Ocean canta en uno de los dos singles de ‘Scum Fuck Flower Boy’, el nuevo disco de Tyler, the Creator

El nuevo disco de Tyler, the Creator llegará antes de lo que se esperaba, este mismo mes, el 21 de julio, tal y como ha revelado el rapero esta tarde en Twitter. Su nuevo disco, que sucede a ‘Cherry Bomb’, publicado en 2015, se llama ‘Scum Fuck Flower Boy’ y se presenta con dos portadas, ambas relacionadas con el mundo de las abejas; el diseñador Eric White ha diseñado la primera, que representa a Tyler rodeado de abejas, y la segunda, con una abeja como imagen principal, es obra del propio rapero y replica los diseños de arte de casete clásicos.

El pasado 30 de junio, el integrante de Odd Future publicó dos canciones nuevas, ‘Who Dat Boy’ y ‘911 / Mr. Lonely’, que una búsqueda en iTunes revela formarán parte de este disco. ‘Who Dat Boy’ es un corte de hip-hop grimoso y distorsionado, mientras ‘911 / Mr. Lonely’, con Frank Ocean, contiene un poso más melancólico y nos habla sobre la soledad en la cima, con Tyler lamentando: “agoto conciertos, vuelvo loca a mi público, pero nada de esto importa si tú no estás en primera fila”.

Hace unos meses surgió en internet una web llamada ScumFuckFlowerBoy.com que pareció revelar el título del nuevo disco de Tyler. El rapero se desentendió por completo de esta página y escribió en Twitter que ninguna noticia relacionada con su carrera será verdad “a menos que salga de mi boca”. Hoy Tyler ha vuelto a aludir a esta página en Twitter, escribiendo que le alegra poder anunciar su disco sin que se interpongan “sitios de fans que me apoyan pero que son invasivos”.

happy i can show you this first instead of a supportive but invasive fan page

