Cancelado un concierto de Allah-Las en Rotterdam tras ser detenido cerca un español con bombonas de gas

Suponemos que Allah-Las habría fantaseado alguna vez con ocupar columnas de medios generalistas, pero imaginamos que, de hacerlo, no serían por los tristes motivos que lo ha conseguido. El grupo californiano ha cancelado su concierto de este miércoles en Rotterdam después de que la policía holandesa haya encontrado una furgoneta con bombonas de gas en las inmediaciones de la sala Maassilo, donde iba a tocar junto a la banda telonera Altın Gün. La furgoneta llevaba matrícula española y su conductor, español, ha sido inmediatamente detenido, según El Mundo en estado de embriaguez.

De hecho ha sido la policía española la que ha avisado al ayuntamiento de Rotterdam de que se cancelase el concierto puesto que la aparición de la furgoneta suponía un “riesgo demasiado alto”. Ahmed Aboutaleb, alcalde la ciudad, ha asegurado a los medios que “se investiga una posible amenaza terrorista” tras la aparición de esta furgoneta, de la que la policía holandesa empezó a sospechar al percatarse de que “iba y venía” de la sala de conciertos.

Se investiga que la persona detenida planeara cometer un atentado durante el concierto de Allah-Las, que se celebrara en un local con aforo de unas mil personas. De momento no se han encontrado pruebas de que el posible ataque tuviera relación con el reciente atentado de Barcelona o Cambril. El alcalde de la ciudad ha avisado que es “muy pronto para emitir conclusiones”.

Allah-Las son un cuarteto de Los Ángeles surgidos en 2008 al calor del furor retro garage rock de bandas como Black Lips o The Oh Sees, aunque lo suyo es un sonido más pulcro, a lo The Zombies. Tras su debut homónimo de 2012, en 2014 publicaron ‘Worship The Sun’, que obtuvo notables críticas, y el pasado año lanzaron ‘Calico Review’. Lo más llamativo es que hace muy pocas horas, este 23 de agosto, han publicado una nueva canción llamada ‘The Earth Won’t Hold Me’. De momento el grupo no ha hecho mención de este incidente en sus redes sociales.

Altın Gün es una banda turca con sede en Amsterdam que practica un folk psicodélico en la onda de Selda Bağcan. Es autora de una versión de ‘Goca Dünya’ de Erkin Koray, original de 1972. En su página de Facebook, el grupo ha escrito “hola, chicos, la policía ha llegado y hemos tenido que cancelar nuestro concierto con Allah-Las. Lo sentimos de verdad. Más información en breve”.