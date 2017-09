Lil Wayne, hospitalizado de nuevo debido a su epilepsia

El rapero Lil Wayne ha sido hospitalizado en Chicago tras sufrir una nueva convulsión cerebral debido a su epilepsia. Wayne se hospedaba en un hotel cuando fue encontrado inconsciente en su habitación, tras lo que fue trasladado rápidamente al hospital Northwestern Memorial, donde sufrió otra convulsión, según TMZ.

El rapero sufrió varias convulsiones el año pasado durante un vuelo de Milkwaukee a California, el cual hubo de aterrizar de emergencia, debido que había abusado del “sizzurp” o “purple drank”, un mejunje de jarabe para la tos y refrescos muy popular entre los jóvenes de Estados Unidos. En 2013, Wayne reveló que era epiléptico tras ser ingresado por un ataque cerebral que le mantuvo en estado crítico durante varios días.

Aunque se desconoce la causa exacta de la última convulsión de Wayne, es verdad que Wayne no para de trabajar últimamente, entre conciertos y colaboraciones como las que ha realizado últimamente para DJ Khaled (‘I’m the One’), Nicki Minaj (‘No Frauds’), David Guetta (‘Light My Boddy Up’), Tyler, the Creator (‘Droppin’ Seeds), Gucci Mane (‘Both’) o Bebe Rexha (‘The Way I Are’). Su próximo disco, ‘The Carter V’, saldrá “en cualquier momento”, según el músico.