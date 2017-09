Martin Shkreli vende el disco único de Wu-Tang Clan en eBay y manda al grupo a la mierda

El odiado farmacéutico y empresario Martin Shkreli es el poseedor único en el mundo del disco único de Wu-Tang Clan, ‘Once Upon a Time in Shaolin’, aquel que el grupo de hip-hop editó en una única a modo de crítica a la industria de la música y que dijo publicaría “dentro de 88 años”. Shkreli ahora pretende vender este disco y de hecho ya puede comprarse en eBay por 130.800 dólares.

En el post de eBay, Shkreli ha mandado a la mierda a Wu-Tang Clan (concretamente, sus palabras han sido: “a la mierda Wu-Tang Clan”) recordando que a pesar de que compró el álbum, uno de los integrantes del grupo (“el menos inteligente”) despreció su gesto, por supuesto al tratarse de Martin Shkreli. El farmacéutico sin embargo defiende que en su momento compró el disco y que ahora lo vende por su amor a la música. “El mundo no ha visto mi propósito de otorgar serio valor a la música… Me da curiosidad si el mundo valora la música tanto como yo. He donado dinero a muchas bandas de rock y a raperos a lo largo de los años para asegurarme de que pueden seguir produciendo su arte, lo cual es algo que pocos harían”.

Shkreli dice además que la mitad del dinero que gane por el disco lo donará a la investigación médica e insiste en que no ha puesto “Shaolin” a la venta para “ganar pasta” sino para encontrar a alguien que valore la música tanto como lo hace él. Eso sí, el farmacéutico apunta que en cualquier momento puede arrepentirse de su decisión, cancelar la venta o incluso “romper el disco por la frustración”, conque si pensabas comprarlo y tienes 180.300 dólares sueltos, te animamos a que lo compres cuanto antes. Por lo menos, Shkreli promete que destruirá cualquier copia del disco que haya hecho y que pagará gastos legales al comprador “para asegurarme de que desde ambas partes se está de acuerdo con los detalles de la compra”.