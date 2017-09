Bunbury comparte más que posibles canción protesta y crítica a un artista de moda

Como se había anunciado, hoy salen 2 singles nuevos de Bunbury, como adelanto de su nuevo disco, llamado ‘Expectativas’ y a la venta el próximo 20 de octubre. Los dos temas se presentan junto a un videoclip único, en blanco y negro, que muestra una actuación del artista en los estudios Sonic Ranch de Texas, pero rodeado de un siniestro equipo camuflado por pasamontañas. Dirige su mano derecha últimamente, Alexis Morante.

Aunque la canción con más pegada es ‘La actitud perfecta’, es ‘Parecemos tontos’ la primera que escuchamos, quizá porque explica lo siniestro y oscuro del vídeo y por la importancia de su letra que, frente a un principio ambiguo y abierto a las interpretaciones, cuenta con un estribillo bastante político: “No conseguirán engañarnos a todos / Aunque a veces parecemos tontos / No conseguirán engañarnos a todos / A todos no”. Otras frases apuntan claramente a la decepción como “una voluntad tan liviana como escasa”, “abanico de pantomimas”, esa referencia a ”marionetas de agua a la deriva” o ese “hombre que se quiebra en soledad”. “¿Qué cobijo encontrará?”, se pregunta Enrique.



‘La actitud correcta’ es, en cambio, un tiro de rock’n roll clásico en la estela de Rolling Stones, que también podría retratar a un político al que se quiere parodiar (“No es cuestión de credibilidad / Ni tampoco de autenticidad / Es el resultado final / El que me parece insuficiente”)… pero no. Aquí el tema es metamusical y Bunbury se está riendo de los artistas de moda a los que les falta un “qué sé yo”, como diría aquella. Y eso que él suele seguir a muchos de ellos. “Citas grupos que están de moda / Y tu nuevo disco será la hostia / Más guitarra más sintetizador / Seguro que me suena la misma canción”. El estribillo repite, claro y certero, que a ese artista le “falta ese no sé qué”.

Mientras tratamos de imaginar a quién se refiere (¿a alguien salido de un talent show? ¿a alguien de pop blando? ¿de indiemainstream?), os recordamos que las entradas para su gira 2017/2018 están ya a la venta en su web. Puedes recordar nuestra entrevista con Bunbury de 2015 aquí.