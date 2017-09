In-Edit anuncia primeros títulos y actividades especiales por su 15 aniversario

El festival In-Edit vuelve a Barcelona y Madrid y además con programación especial, pues este año celebra su quince aniversario. Se celebrará del 26 de octubre al 5 de noviembre en Barcelona y del 26 al 29 de octubre en Madrid. In-Edit celebrará sus 15 años en Barcelona programando películas y eventos en centros cívicos y bibliotecas; consolidando alianzas con L’Auditori, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Betevé y Fnac; y ofreciendo descuentos especiales a los espectadores menores de 15 años. Además, durante su celebración estrenará en primicia mundial ‘My Life Story’, la película sobre The Madness dirigida por Julien Temple, que irá acompañada por un concierto de Suggs (cantante de The Madness) el viernes 27 de octubre.

In-Edit ha anunciado además los primeros títulos que podrán verse en su decimoquinta edición. Son ‘Bill Frisell, A Portrait’ de Emma Franz; ‘Blue for a Moment’ de Antoine Prum; Bunch of Kunst. A Film about Sleaford Mods’, de Christine Franz; ‘Bruk Out! A Dancehall Queen Documentary’ de Cori McKenna; ‘Cassette: A Documentary Mixtape’ de Zack Taylor; ‘Chasing Trane: The John Coltrane Documentary’ de John Scheinfeld; ‘Conny Plank the Potential of Noise’ de Reto Caduff y Stephan Plank; ‘Eu, meu pai e os cariocas: 70 anos de música no Brasil’ de Lúcia Veríssimo; ‘HR Finding Joseph I. The HR from Bad Brains Documentary’ de James Lathos; ‘If I Think of Germany at Night!’ de Romuald Karmakar; ‘Liberation Day’ de Ugis Olte y Morten Traavik; ‘Queercore: How to Punk a Revolution’ de Yony Leyser; ‘Sepultura Endurance’ de Otavio Juliano; ‘The Allins’ de Sami Saif; ‘Two Seven Clash (Dread Meets Punk Rockers) de Don Letts y ‘Unfished Plan’ de Rodolfo Gárate.

Además, este año continúa la sección ETNIA BARCELONA PRESENTA “LA MIRADA” compuesta por ‘A Life in Waves’ de Brett Whitcomb; American Valhalla!’ de Andreas Neumann y Joshua Homme; ‘Revolution of Sound. Tangerine Dream’ de Margarete Kreuzer; Tony Conrad. Completely in the Present! de Tyler Hubby y la mencionada película The Madness.

Dentro de la sección de Panorama Nacional el Festival contará con ‘Alicia’s Hands’ de Verónica Font y Yolanda Olmos; ‘Ciudadano Fernando Gallego, baila o muere’, el documental sobre Nando Dixkontrol de Alex Salgado y Jorge Rodríguez; ‘L’home orquestra. L’aventura dels músics catalans a Amèrica’ de Àlex Gómez Font y Carles Riobó; ‘Qué fue del siglo XX? Una historia de 091’ de Alejandro Gónzalez Salgado y ‘Kids Used to Sing!’ de Alex Fisherman.

Durante el Festival, In-Edit TV se convertirá en la pantalla digital del Festival con un especial que durará del 3 al 12 de noviembre y que se podrá disfrutar desde cualquier rincón del país. Después de esa fecha, In-Edit TV mantendrá en catálogo sus más de 200 títulos que se pueden ver durante todo el año.

Además, el Festival abre una nueva línea de programación, IN-EDIT SHORTS, cuyos ejes básicos son la atención al formato de minidocumental musical y el apoyo al talento y al público más joven. In-Edit Shorts incluirá las siguientes actividades:

* Competición Talento Joven: el Concurso de Cortometraje Documental Musical para autores de 18 a 30 años. Para este concurso contaremos con el apoyo de Fundación SGAE y la colaboración de medios y entidades como Betevé, Universitat Blanquerna y CCCB.

* In-Edit, nens! – Sesión especial para niños. In-Edit, Nens!: miércoles 1/11, Sala Apolo. Documental The Penguins & Reggae per Xics. L’impuls de la música + mini concierto.

* Exhibición de cortos en los cines