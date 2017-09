‘You’re the Best Thing About Me’: a U2 hay que exigirles mucho más

Parte de la redacción evalúa el regreso de U2.

“Cada disco de U2 de los últimos, digamos, 10 años es una nueva oportunidad para reconciliarse con todo lo bueno –excelente, en realidad– que fueron tiempo atrás… y una nueva decepción. Pese a la fuerza que mostraba el buzz-single ‘The Blackout’, el auténtico primer single de ‘Songs of Experience’ es una nueva bajona. No es un mal tema: sus intenciones luminosas, las cuerdas de ascendencia disco que maridan con el bajo funky –de nuevo– de Adam Clayton… son agradables. Pero suena a AOR blandito, gastado nada más nacer, sin la chispa de la que han presumido sus grandes primeros singles. No tiene ninguna pinta de que ‘Songs of Experience’ vaya a mejorar la deriva aburrida de los irlandeses, la verdad”. Raúl Guillén.

“Qué rabia me da el nuevo single de U2. Pero no rabia de agh-no-lo soporto, sino rabia por haber desperdiciado la canción; rabia porque la introducción, el puente inicial con bien de épica (y un recuerdo a R.E.M.), son muy excitantes y, entonces… Entonces, quitan el pie del acelerador y patinan en el estribillo, que es tan descafeinado como lo que llevan haciendo últimamente. Una cosa inofensiva y AOP (Adult Oriented Pop). De hecho, es como una canción confeccionada a retazos: la intro R.E.M (bien), el estribillo patatero (mal) y un final en que tratan de acercarse los Arcade Fire de ‘Everything Now’ (regular), pero finalmente el tiro les ha salido un poco por la culata”. Mireia Pería.

“Aún está por verse con qué nos saldrán en su próximo álbum, un ‘Songs of Experience’ que Bono y los suyos han ido demorando sin una justificación válida para los fans (hace meses hasta tuvieron la osadía de afirmar que el disco, tras la victoria presidencial de Trump, iba a cambiar de dirección). Pero a bote pronto ‘You’re the Best Thing About Me’ no deja de ser una canción inofensiva que podría haberse incluido en cualquiera de sus trabajos post-‘Pop’. Como primer single la ya conocida ‘The Blackout’ hubiera tenido muchísima más pegada y un estribillo marca de la casa perfecto para ser coreado en su hábitat habitual: los grandes estadios. No obstante, la ambición y el riesgo que toman en todas sus giras es algo que no se refleja desde hace años cuando se encierran en el estudio. ¿Dónde demonios está ese disco electrónico en el que trabajaron y que, por lo que parece, está cogiendo polvo vete a saber tú dónde? Ir a lo seguro ya les va bien para vender entradas, pero a ellos se les debe exigir más, mucho más”. Sergio del Amo.

“Pese a que se percibe cierta mejora desde ‘The Miracle (of Joey Ramone)’ es imposible no oír en ‘You’re the Best Thing About Me’ la hermana blandita de ‘Even Better than the Real Thing’. Una canción agradable, amable, pero menos mona que la cara B ‘The Sweetest Thing’. Ay, U2, ¿ni un colega o familiar capaz de deciros que subáis el nivel? ¿Ni un co-autor de confianza para dejarnos con el culo torcío con algo así?”. Sebas E. Alonso.