La campaña de James Murphy funciona: LCD Soundsystem logran su primer número 1 en EE UU

LCD Soundsystem han vuelto después de 7 años con un disco notable, ‘American Dream‘. Previamente, James Murphy había hecho una monstruosa campaña sobre la separación del grupo que él mismo reconoce que se produjo para vender entradas, pero que ha dado sus frutos. El cuarto álbum de LCD Soundsystem es el nuevo número 1 en Estados Unidos después de sumar 85.000 puntos en la lista de esta semana. De esas 85.000 “unidades”, 81.000 proceden de copias vendidas (las otras 4.000 son puntos de streaming y descargas de pistas sueltas), muchas de ellas asociadas a un “ticket bundle” con la gira americana del grupo, aunque se desconoce cuántas. Este es el mejor resultado con que jamás ha dado la banda, pues ‘Sound of Silver’ fue puesto 46 y ‘This Is Happening’ número 10. El primer disco de LCD no entró en el Billboard 200, pero fue un sleeper.

‘American Dream’ es número 3 en Reino Unido, número 10 en Australia y número 14 en Australia. La lista española se conocerá esta semana. La noticia del número 1 en Estados Unidos de LCD Soundsystem es bastante graciosa si recordamos que Murphy promocionó el segundo disco de la banda indicando que si todo el mundo que compró el primer álbum de LCD en Estados Unidos comprara el segundo en la semana de salida, la banda podría alzarse al número 1 de las listas. Al final lo han conseguido una década después.