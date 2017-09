Mueveloreina celebran Benidorm, el “paraíso” de la caspa y las vacaciones en el mar, en su nuevo vídeo

Mueveloreina se han reinventado para su oda a Benidorm. El dúo de Karma Cereza y y Joaco J. Fox ha dejado de lado por un instante los ritmos trap de sus primeros éxitos y se ha entregado al disco-funk en su nuevo single ‘Paradiso’, publicado el 1 de septiembre y que supone un homenaje a Benidorm, el “paraíso” de la caspa y las vacaciones en el mar.

Como no podía ser de otra manera, el vídeo de ‘Paradiso’ transcurre en Benidorm, en una noche de juerga por una de las capitales de la Costa Blanca, y por supuesto está lleno de planos de la ciudad propios de un anuncio. De hecho, en esta línea describe Mueveloreina su vídeo: “un microclima radical y natural, con un carácter propio y fuerte: una localidad alicantina de origen pescador que hoy cuenta con un skyline comparable con Tokyo o NY… Cuna del destape y pionera en el uso del bikini en los 60. Empiezas viéndolo desde una perspectiva de fenómeno social… Acabas queriéndote comprar un piso. Benidorm es un paradiso lleno de groove y sexo. Lleno de alcohol y música. Sol, historia y mar. ¿Qué haces que no has ido ya?”

La nota de prensa da más detalles: “Lo que los ha llevado a hacer una oda a Benidorm es su pasión por la caspa, por los entornos vacacionales abarrotados de turistas en chanclas y calcetines, la combinación jóvenes, familias, tercera edad y mucho alcohol en una misma frase, la arquitectura bruta, el derroche (muy valenciana la costumbre), …lo que para muchos puede resultar un escenario grotesco, para ellos fue el paraíso”.