Selena Gomez habla de la soledad de la fama: “conozco a todo el mundo pero no tengo amigos”

Esta semana, la cantante y actriz Selena Gomez ha sido elegida una de las mujeres más influyentes para la revista TIME. La razón no ha sido su cada vez más interesante propuesta artística sino su éxito en la red social Instagram, donde con 126 millones de “followers” es la persona más seguida del mundo, y por tanto una de las más influyentes.

Aunque ser una de las celebridades más influyentes del planeta puede parecer un absoluto privilegio -y en cierto modo lo es-, todo el mundo sabe que la fama conlleva ciertas responsabilidades y sacrificios de los que se habla mucho menos. Gomez ha decidido sincerarse sobre el tema en una entrevista para Business of Fashion (recoge NME), donde ha dicho que la responsabilidad de la fama es un “viaje solitario” y que debido al poder que puede conllevar, intentar hacer las cosas lo mejor posible puede llegar a convertirse en una obsesión. “Has de entrenar tu mente para no volver a esos lugares negativos, a cuando dices algo mal o haces algo mal, o a cuando llevas algo en concreto o estás representando cierta cultura” (Gomez se refiere probablemente a las críticas por apropiación cultural que recibió su actuación de ‘Come and Get It’ en los MTV Movie Awards de 2013).

Gomez señala que lo importante de la fama es saber rodearse de buenas personas, pero indica que sigue siendo un lugar solitario. “Tienes que descubrir a la gente que está en tu círculo. Yo siento que conozco a todo el mundo pero que no tengo amigos. Tengo unos tres amigos a los que se lo cuento todo, pero conozco a todo el mundo. Voy a cualquier parte y les saludo de buen rollo, es un placer estar conectada a la gente, pero los límites son importantes. En la vida necesitas a gente que te respete y que quiera lo mejor para ti y de las que tú quieras lo mejor para ellos. Suena cursi, pero es duro”.

En un post para Instagram, Gomez ha agradecido el honor que TIME le ha concedido, aunque se ha mostrado insegura en cuanto a la veracidad de merecerlo. “A veces es increíblemente difícil levantarse por la mañana sabiendo las cosas que pasan en el mundo. A veces me siento egoísta y me pregunto “¿por qué?”, “¿cómo puede cambiar esto?” “¿cambiará algún día?” Sobre todo intento volcar mi corazón antes que nada porque es muy fácil perder el deseo de tener esperanza cuando lo único que quieres es estar enfadada. Cuando leo sobre estas hermosas mujeres que se levantan cada día con ganas de cambiar el mundo, me inspiran para hacer mucho más. No tengo muy claro, TIME, cómo he tenido la suerte [de entrar en vuestra lista], pero agradezco que subrayéis el poder de lo que podemos ser y lo de que siempre aspiraremos a ser”.