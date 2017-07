Selena Gomez, entre ‘Posesión’, ‘Mi extraña adicción’ y Tarkovsky en el inquietante vídeo de ‘Fetish’

La nueva Selena Gomez es alternativa, pero además en serio. ‘Bad Liar’ no solo samplea Talking Heads y es de hecho una canción peculiar, minimalista, completamente ajena a la radiofórmula, sino que su videoclip es dirección de Jesse Peretz, miembro de los Lemoheads y director últimamente de episodios para series como ‘Girls’ u ‘Orange is the New Black’; por no decir que el vídeo contiene varios personajes, todos ellos interpretados por Gomez, y una inquietante estética basada en el cine de terror de los setenta.

En estos mismos parámetros estéticos hallamos el nuevo vídeo de Gomez para su nuevo sencillo con Gucci Mane, ‘Fetish’, que ha dirigido Petra Collins (directora de ‘Boy Problems’ de Carly Rae Jepsen) y es más incómodo de ver todavía. Se ambienta en una casa, a la que Gomez llega sola y perturbada, y dentro de la cual no tarda en mostrar un comportamiento extraño, cuando enrabietada se tira contra el suelo, introduce su lengua en el interior de un rizador de pestañas o mastica su pintalabios violeta.

El comportamiento de Gomez en ‘Fetish’ parece inspirado por momentos en ‘Mi extraña adicción’, como se sugiere en nuestros foros, aunque también en el personaje de Ana en ‘Posesión’. Por otro lado, dado que alguna escena se centra en los elementos naturales, por ejemplo la parte en la que llueve en el interior de la casa, a su vez iluminada por velas, cuando de hecho en el exterior hace sol, en quien parece que se ha inspirado Collins es en alguien tan improbable (en principio) como Andrei Tarkovsky. O igual Collins es un genio, que por ahí anda, visto lo visto.