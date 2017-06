Selena Gomez se multiplica en un segundo vídeo para ‘Bad Liar’

No lo vimos venir. Pensábamos que aquel vídeo humeante, sensual y algo enfermizo de su nuevo single ‘Bad Liar’ que conocimos semanas atrás, era el oficial. Y no. O sí, pero la cantante norteamericana no se quedó del todo conforme con los resultados y ha rodado otro totalmente nuevo y muy diferente.

En él, Selena se multiplica e interpreta hasta 4 papeles diferentes, todos relacionados entre sí (no es que sea un guión de Oscar, pero tampoco vamos a destriparlo). Está cuidadosamente ambientado en el típico instituto yanqui en los años 70, donde Selena no es precisamente la estudiante más popular y que vive un episodio sentimental algo turbio. El vídeo, curiosamente, ha sido dirigido por Jesse Peretz que, como señala Pitchfork, además de dirigir recientemente episodios de ‘Girls’ u ‘Orange Is The New Black’ tiene un pasado musical: fue miembro de la formación original de The Lemonheads, pero dejó el grupo justo antes de que dieran el salto a la popularidad con ‘It’s A Shame About Ray’.

‘Bad Liar‘, que se caracteriza porque emplea un sample del célebre ‘Psychokiller’ del grupo Talking Heads, por el momento ha tenido un comportamiento discreto en charts, aunque su éxito podría ser más lento y, quizá, este nuevo vídeo contribuya a hacerlo crecer en listas. Además, al final del vídeo podemos leer “Fetish” (palabra que también leemos en los labios de Selena) y “Coming Soon”. ¿Estamos hablando al fin de su nuevo álbum?