‘Disco Tits’: un temazo… ¿o solo un buen tema?

Parte de la redacción evalúa el adelanto de ‘Blue Lips’, avance del nuevo disco de la sueca Tove Lo.

“Si te parece que ‘Lady Wood’ es un disco infravalorado que debió haber vendido mucho más, ‘Disco Tits‘ te va a parecer un temazo. Y si no, también. Porque lo nuevo de Tove Lo es, como ella misma dice, good shit, lo mires por donde lo mires, y su simple, directa y efectiva letra no se hace repetitiva durante los casi cuatro minutos que dura. La primera vez que la oyes te quedas sobre todo con el “I’m fully charged / nipples are hard” y piensas que el ritmillo funky de The Struts en la producción no le sienta nada mal, pero es que con cada escucha (es un grower en toda regla) te descubres cantando el pegajoso “I say hi, you say hi, we stay high, you look so pretty yeah”, bailando al ritmo del estribillo… y no te culpes si además acabas subiéndote por las paredes: la carga sexual en la nueva canción de la sueca es evidente, como comentó mi compañero Sebas. Tove lo ha vuelto a hacer -no pun intended- y yo desde luego estoy deseando escuchar el resto de ‘Blue Lips’, y ver la continuación de los estupendos ‘Fairy Dust‘ y ‘Fire Fade‘”. Pablo N. Tocino.

“El mayor triunfo de ‘Disco Tits’ es que logra sonar igual de guarra y cachonda que su título, que parecía pretencioso al principio, pero se ha terminado revelando como lo menos interesante de la canción, de la que sobre todo destaca su gancho hablado (“I’m fully charged, nipples are hard” es ya uno de los grandes momentos pop de 2017), y su infecciosa base deep house, tan fina como esa “buena mierda” que se mete Tove Lo en la discoteca y de la que va repartiendo a sus amigos (“take a hit”), al tiempo que insinúa su bisexualidad (“you can follow my bloodstream, why? / No, I don’t have a type”). Una canción lo suficientemente arriesgada para Tove Lo en este momento de su carrera, pero tan pegadiza y elegante como siempre, que ya está tardado en convertirse en el nuevo rompepistas de la temporada”. Jordi Bardají

“Seguramente el problema sea mío, que me he puesto el listón muy alto en lo que a primeros singles de Tove Lo se refiere (a ‘Habits’ y ‘Cool Girl’ me remito), pero ‘Disco Tits’ me ha dejado un pelín frío. Es un buen tema, claro, con una estupenda producción que entrelaza guiños 90s y actualidad, y con unos cuantos ganchos melódicos pero, en algún momento, imagino que ese pre-coro que comienza diciendo, seductor, “Live right now, peakin’ on top / So wild now, I’m high as fuck” conduce a un estribillo explosivo… y no, volvemos al mismo coro inicial. Me parece un buen buzz-single, pero sinceramente espero un poquito más de ‘Blue Lips’”. Raúl Guillén