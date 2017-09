La cantautora independiente Emma Blackery alucina al ver su EP en la presentación del nuevo iPhone

Apple ha sido responsable del éxito de muchas canciones en los últimos años, desde ‘Hey Mama’ de Black Eyed Peas hasta ‘1 2 3 4’ de Feist pasando por algunos singles de U2, Chairlift, Jet o The Ting Tings. Cuando la empresa de telecomunicaciones más popular usa tu canción en un anuncio, normalmente es a través de un acuerdo previo, pero a veces las cosas son más espontáneas, y es lo que le ha pasado a la joven cantautora inglesa Emma Blackery.

Blackery es una artista independiente de Reino Unido que acumula cientos y cientos de miles de escuchas en Spotify y además es una exitosa youtuber (le siguen cerca de 1.400.000 personas). Es decir, no es precisamente anónima, pero su éxito es local. Su último EP, ‘Magnetised’, se publicó el pasado mes de mayo y contiene canciones como ‘Nothing without You’ o el tema titular en el estilo de Paramore o Kate Nash.

La cantante se ha llevado este martes la sorpresa de su vida al descubrir que ‘Magnetised’ se usó durante la presentación del nuevo modelo de iPhone en California. No solo la portada del EP se proyectó entre singles de Lorde y Daye Jack sino que la canción fue reproducida brevemente. Su reacción fue impagable: “¿QUÉ COÑO ACABA DE PASAR? ESTOY FLIPANDO. DIOS MÍO. NO, NO SABÍA QUE ESTO IBA A OCURRIR”. No sabía entonces que sumaría decenas de seguidores nuevos en Twitter, entre ellos a Paris Hilton.

Blackery puede celebrar ahora que probablemente miles de personas en todo el mundo se hayan quedado con su cara y con su nombre tras la presentación de Apple, o sencillamente que haya alguien en la plantilla de Apple que ha colado su EP en la presentación del nuevo iPhone para dar bombo a su nueva artista favorita… En cualquier caso, grandes noticias para Blackery, que ya ha aprovechado en Twitter para dar un toque a las “discográficas buenas”.

