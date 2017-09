Björk aúna drama, minimalismo sacro y ambient virtual en su nuevo single, ‘The Gate’

El nuevo single de Björk, ‘The Gate’, se estrena durante la madrugada de este viernes en la radio británica. Sin embargo esta tarde se ha filtrado a la red (puede que ya se haya publicado en Oceanía) y puede escucharse a través de Soundcloud. Es el primer adelanto de su nuevo álbum, aún sin título (apostamos por ‘Utopia’) y que sale en noviembre.

‘The Gate’ es una balada larga, de 6 minutos y medio (aunque la filtración está cortada), que destaca por su lentitud y su estructura fragmentada, pero también por el dramatismo de su melodía vocal, interpretada por una Björk entregada a emocionar. La canción empieza como una composición minimalista en el estilo sacro de Arvo Pärt (gran ídolo de Björk) pero transcurre luego por los senderos de electrónica virtual de Oneohtrix Point Never. Es sobre todo muy ambiental.

No se percibe en el sonido de la canción esa luz “utópica” del que ha hablado Björk en entrevistas previas a su lanzamiento, aunque el lema principal de la letra sí desprende cierto positivismo (“I care for you, and you care for me”), en tanto que en el texto Björk sí parece hablarnos de haber hallado luz tras una época oscura, especialmente en frases tan propias de ella como “split into many parts, splattered lightbeams into prisms” o “proud self-sufficiency, my silhouette is oval, it is a gate”.