Jessie J, sadomasoquista en el dramático vídeo de ‘Think About That’

De las tres cantantes que interpretaban ‘Bang Bang’, Jessie J, Ariana Grande y Nicki Minaj, la primera es la única que no ha logrado ni acercarse a igualar los resultados de aquel éxito con singles posteriores. El disco que la contenía, ‘Sweet Talker’, apenas produjo singles de éxito moderadísimo como ‘Masterpiece’ o ‘Burnin’ Up’.

‘Flashlight’, el single de Jessie J para ‘Pitch Perfect 2’, no fue tan mal (suma 166 millones de streamings en Spotify), pero su sonido no es el que Jessica Cornish ha decidido desarrollar en su nuevo material, del que dejaba escuchar un adelanto recientemente en el single ultra retro ‘Real Deal’. Cornish opta ahora por un sonido puramente R&B y por esas coordenadas la encontramos en su nuevo tema, ‘Think About That’.

De ‘Think About That’ llama la atención en primer lugar su base de piano clásico, muy jazz y sobre la que se construye el resto de la canción, que no habría desentonado en el último trabajo de Alicia Keys. Veremos si la ayuda en listas su dramático videoclip, que nos muestra a una Cornish sadomasoquista, maniatada o vistiendo prendas de cuero. Parece que es el adelanto de un disco que llevará por título ‘R.O.S.E.’ y que saldrá este año.