Niall Horan es el nuevo baladista blandito de Reino Unido en ‘Too Much to Ask’

Niall Horan de One Direction afronta el lanzamiento de su primer disco con dos éxitos bajo el brazo, ‘Slow Hands’ y ‘This Town’, que han conseguido buenos puestos en las listas británicas y estadounidenses y superan entre las dos las 400 millones de reproducciones en Spotify. En comparación, Harry Styles solo tiene una canción en solitario con más de 200 millones de streamings, ‘Sign of the Times’.

‘Flicker’, el debut de Horan, se presenta ahora con un nuevo sencillo, ‘Too Much to Ask’, que no es ni tan folki como ‘This Town’ ni tan rockera como ‘Slow Hands’, sino más bien romántica, tan romántica de hecho que recuerda por estilo a “crooners” británicos como James Blunt o Ronan Keating, en definitiva a los baladistas blanditos que suelen triunfar en Reino Unido. La canción nos habla de una ruptura de la que Horan espera que su ex encuentre se arrepienta. “Porque sinceramente”, canta Horan, “todavía no me he cansado de ti”.

El debut de Horan sale el 20 de octubre y hay quien dice que debería haberse llamado “fucker” en lugar de “flicker”. Claro que en la portada, la corta separación entre la L y la I no deja mucho lugar a la imaginación. Este será por cierto el tercer álbum de un integrante de One Direction después de los publicados por Zayn y Harry Styles. Vuestro turno, Liam Payne y Louis Tomlinson.