Beyoncé y Obama, protagonistas de la gala benéfica de Rihanna

Rihanna organizaba anoche por tercer año la Gala Diamond Ball, que tiene como fin recaudar fondos para The Clara Lionel Foundation, una organización benéfica llamada así en honor a sus abuelos. Acudía gente como Jay-Z, Dave Chappelle y Kendrick Lamar, que realizaba incluso una actuación.

Entre las noticias principales, el mensaje enviado por el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que agradecía el “poder” de Rihanna para dar a la gente “esperanza” y “dignidad”. No es una sorpresa del todo si recordamos que en el programa de Jimmy Fallon entonó un fragmento de ‘Work’, su hit del año pasado junto a Drake.

Y por otro, la foto que ha corrido como la pólvora por las redes sociales, mostrando a Beyoncé y Rihanna en la misma mesa. Tampoco sorprende muchísimo: no es la primera vez que se las ve juntas, pero también es cierto que no han colaborado nunca, si bien ambas lo han hecho con gente en común, Shakira, por ejemplo. Además, hay que recordar que Beyoncé y Rihanna competían este año por el Grammy a mejor álbum urban, premio que se quedaba la primera por ‘Lemonade’.

En el evento se recaudaron 840.000 dólares.

Beyoncé and Rihanna finally reunited and it's what we deserve. 😍❤️ #DiamondBall pic.twitter.com/PDAwh1WAra

— Pop Crave (@PopCrave) September 15, 2017