Madonna «sí planea salir de gira», confirma su mánager

Tras la finalización del Celebration Tour, una gira mundial que abarcó 81 fechas entre octubre de 2023 y mayo de 2024, muchos dudaban de si Madonna volvería a salir de gira, o al menos con esa intensidad, tras su hospitalización meses antes. Algunos incluso decidieron asistir a esta gira de éxitos preocupados por no poder volver a verla en directo nunca más. Incluso, entre los rumores relacionados con ‘Confessions II’, se ha barajado la idea de que Madonna pueda ofrecer una nueva residencia de conciertos, en lugar de una gira mundial al uso.

En las últimas horas, un titular de su mánager, Guy O’Seary, supuestamente pronunciado en Variety, ha circulado por redes sociales, insinuando que O’Seary dudaba de un posible regreso de Madonna a los escenarios. “No estoy seguro de que vuelva a actuar nunca más” ha sido el titular elegido por el portal estadounidense, que ha sido rápidamente difundido entre sus fans.

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Guy O’Seary ha decidido cortar por lo sano y aclarar que en absoluto quiso decir lo que implicaba el titular de Variety. Ha explicado que Madonna sí planea salir de gira para presentar ‘Confessions II’, pero ha indicado que todavía no hay planes concretos.

“El titular no es cierto”, ha publicado O’Seary en sus stories. “Me preguntaron si la gente iba a poder ver a Madonna de gira, y contesté que «todavía no estaba seguro». Nunca dije «no estoy seguro de que vaya a girar otra vez». Eso es absurdo. Por supuesto que Madonna volverá a salir de gira. Quiere compartir su música con sus fans. Todavía no están claros los planes”, ha afirmado, pidiendo a sus seguidores que permanezcan atentos a cualquier novedad.

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Madonna acaba de anunciar su 15º disco, ‘Confessions II’, que se ha presentado con el tema introductorio ‘I Feel So Free‘, el cual no será el primer single de la era. Este papel podría recaer en la colaboración con Sabrina Carpenter presentada en Coachella, cuyo título oficial y lanzamiento se desconocen.