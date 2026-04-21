Más de 1100 artistas piden el boicot a Eurovisión: Kneecap, Brian Eno, Massive Attack…

No Music For Genocide ha publicado una carta abierta pidiendo el boicot a Eurovisión por su decisión de mantener a Israel en el concurso. Más de 1100 artistas y trabajadores del sector cultural han firmado el documento, entre los cuales se encuentran Brian Eno, Massive Attack, Kneecap, Idles, Sigur Rós, Primal Scream, Hot Chip, Erika de Casier o Macklemore, entre muchos otros.

«Por tercer año consecutivo, Israel será celebrada en un escenario a pesar del continuado genocidio en Gaza, mientras Rusia sigue expulsado por su invasión ilegal de Ucrania», se lee en la carta. A esta también se han sumado, aparte de los nombres mencionados, Dry Cleaning, Mogwai, Smerz, Black Country, New Road, Peter Gabriel, Roger Waters y cientos más.

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Estos piden el boicot del concurso hasta que se produzca la expulsión de Israel por parte de la UER: «Nos negamos a quedarnos en silencio cuando la violencia genocida de Israel es la banda sonora de las silenciadas vidas palestinas». Kneecap ha añadido en un comunicado que «Israel lleva asesinado palestinos durante décadas y ahora están cometiendo genocidio. Es el tercer año que son bienvenidos en el escenario. Eso no es neutralidad. Es una elección».