Reeps One aúna primitivismo y modernidad en su espectáculo de beatbox visual ‘Surfaces’

Este 5 de septiembre, JENESAISPOP viajó a Londres para asistir a la presentación de ‘Surfaces’, el nuevo proyecto del beatboxer británico Reeps One en colaboración con la marca de whisky Ballantine’s y el proyecto global de apoyo de artistas True Music, que conjuntamente han creado por ejemplo el exitoso Ballantine’s True Music Festival de Madrid. Por cierto, una nueva botella de Ballantine’s con diseño de Reeps One llegará a las tiendas de todo el mundo esta Navidad.

A sus 27 años, Reeps One, cuyo nombre verdadero es Harry Yeff, es uno de los beatboxers más reconocidos de Reino Unido y ha sido telonero de The Prodigy, De La Soul, Akon, Chris Brown y Skream, entre otros. Además también es pintor y grafitero y su trabajo se ha expuesto en Londres, Milán, Tomo y Miami. Empezó a hacer beatbox a los 15 años y pronto se distinguió de sus competidores gracias a su habilidad para crear ritmos tan precisos y rápidos que parecen electrónicos -evocan géneros como el dubstep o el drum ‘n bass o incluso el trabajo de Raster Noton- y por su capacidad para producir melodías simultáneamente a sus percusiones vocales, un talento del que Reeps One hizo uso extenso en su show.

El espectáculo de Reeps One en Londres tuvo lugar en Printworks, una antigua fábrica de periódicos situada en las afueras de la ciudad y reconvertida en local de eventos culturales, un sitio inmenso del que Reeps One ocupó solo un pequeña habitación, lo suficientemente íntimo para el desarrollo de su interesante presentación audiovisual que consistió en dos partes: por un lado, Reeps One actuó subido a una tarima, y por el otro, encima de dos altavoces se colocó una placa de cristal con una capa de whisky encima, que con las vibraciones del beatboxing producía unos interesantes dibujos que luego eran proyectados en los muros del espacio (a esta creación Reeps One llama visualizador de audio). Así, al mismo tiempo que podía escucharse el beatbox de Reeps One, su voz también podía “verse”. A partir de esta actuación se ha creado el videoclip que veréis bajo estas líneas. La mencionada precisión del beatbox de Reeps One evoca los ritmos electrónicos de géneros como el dubstep o el drum’n’bass o incluso el minimalismo de Raster Noton, pero lo impresionante de su talento también reside en su capacidad de crear ritmos complejos y melodías simultáneamente.

En una charla posterior, Reeps One cuenta a JENESAISPOP que ‘Surfaces’ nace de su inquietud por ver su propia voz, que dice él siempre ha visualizado, desde la vez que se da cuenta de que sus cuerdas vocales poseen un don especial, que incluso ha sido objeto de estudios neurológicos y lingüísticos, según cuenta. Su objetivo con el “visualizador de audio” ha sido hacer algo que no se hubiera hecho antes. El beatboxing de Reeps One es afilado, mecánico y ultrapreciso, como él reconoce, muy parecido al tecno de gente como Aphex Twin, sin embargo, ante mi descripción de que suena “róbótico”, Reeps One disiente, pues él defiende ante todo las cualidades y posibilidades de la voz humana, que concuerdo no habría que subestimar. El artista se confiesa de hecho fan de ‘Medúlla’ de Björk, un disco que incluye beatbox y cuyo instrumento principal es la voz humana. Es el primitivismo de las posibilidades de este instrumento el que mueve a Reeps One a crear, así como las fascinantes simbiosis que pueden crearse entre ella y la modernidad tecnológica, como su espectáculo ‘Surfaces’ demostró firmemente en Londres.