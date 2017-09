Morrissey iba a cantar con Robbie Williams si el dúo terminaba besándose “como Britney y Madonna”

El 21 de septiembre Robbie Williams publica su biografía, ‘Reveal’, de la que acaba de “revelarse” un jugoso fragmento sobre Morrissey. El autor de ‘Rock DJ’ asegura que el que fuera líder de The Smiths quiso hacer un dueto con Williams, concretamente en su tema ‘I Like You’, pero solo si en este ambos terminaban besándose “como Britney y Madonna”.

Al final el beso no ocurrió, pero no es porque Williams no hubiera querido. De hecho asegura que Morrissey se estaba tirando un farol, pero que él estaba completamente dispuesto a besarle. “¡Besar a Morrissey! Hubiera estado genial. Él tiene una cara tremenda y con mucha fuerza”. El ex Take That escribe: “viendo la idolatría que rodea a Morrissey, miles y miles de hombres heterosexuales se acostarían con él. Igual yo no lo hubiera hecho, pero sí habría conseguido acurrucarme y besarle”. Williams dice que a Morrissey le gustaba todo de él “menos la voz y las canciones”.

Otro ejemplo más de lo bien que se lo pasa Williams jugueteando con su inexistente bisexualidad, como cuando en la revista gay Attitude aseguró que tenía “flechazos con hombres” pero que “lo de la polla” le tiraba un poco para atrás. Hablamos también de alguien que ha publicado un disco titulado ‘Swings Both Ways’ y que ha cantado una canción homo-irónica con Mika.