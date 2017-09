Asunto “The New Despacito”: ¿puede ser el remix de ‘Mala mujer’ con French Montana y Farruko un hit internacional?

Esta noche ha aparecido en las plataformas de streaming el remix de ‘Mala Mujer’. La canción original es una de las pocas canciones españolas que han pasado por el top 10 español oficial este verano, siendo certificada como doble platino. Y justo cuando ha abandonado el top 10 -esta semana baja del puesto 11 al 12 en su decimosexta semana en lista-, nos llega el remix con artistas internacionales.

En un mundo en el que ‘Despacito’ y ‘Mi gente’, entre otras canciones latinas, han arrasado en el mundo anglosajón con featurings de famosos; y en el que ‘Mala mujer’ suena lo suficientemente original para destacar por cuenta propia; lo raro es que esta remezcla no haya llegado antes. Puede que Sony haya esperado hasta que la canción se agotara mínimamente para retomarla. O puede que ‘Mala mujer’ haya pasado por las mesas de varios jefes de producto (no podemos dejar de fantasear con la lista de nombres) con el asunto “The New Despacito”, hasta dar con las manos adecuadas.

¿Son Farruko y French Montana esas manos adecuadas? Farruko, con sus azotes en la nalga y demás, no detendrá el debate sobre si la canción es machista o no, pero hay que reconocer que está bastante divertido en frases como “tú eres como Griselda que es más mala que Pablo”, en lo que parece una referencia a Griselda Blanco (en la imagen) y Pablo Escobar; o en “mujeres como tú le(s) tengo miedo, no le(s) hablo”.

A falta de que Genius resuelva dudas, el rapero marroquí nacionalizado estadounidense tras haberse mudado a los 13 años (España no le quedaba tan lejos, después de todo), que aún no ha compartido el tema en su muro de Facebook ni en Twitter frente a sus 3 millones de seguidores (aunque es cierto que puede que esté durmiendo en estos momentos), suena algo más desganado y rutinario entre los “pussies”, los “moneys” y los “show you what she wants”. Claro que eso era también la canción original.

Lo bueno es que lo mejor de la canción original se ha respetado bastante. Esto no es un “remix” al uso, sino una nueva versión de ‘Mala mujer’ en la que C. Tangana puede parecer un invitado, pero no: se conservan sus highlights de la producción conocida de Alizzz aunque aparezcan casi, casi, a modo de samples. Lo mejor de todo, el piano latino, está. El post-estribillo “bailo borracho perdío desesperao”, está. Y el brillante “middle eight” “tú lo que eres es una ladrona”, está.

Así que… ¿puede significar esto que veremos ‘Mala mujer’ aparecer por el Billboard? Posiblemente no. En ese sentido, la colaboración del portorriqueño Farruko puede ser más decisiva de cara a América Latina. Pese al pelotazo de ‘Unforgettable’ o a colaboraciones con gente del calibre de The Weeknd, French Montana no es ningún rey Midas del pop y un porcentaje elevadísimo de sus featurings no han entrado en listas. Sumando que aquí tampoco aparece en su mejor momento (su parte más acertada es la de “it’s crazy to me” y parece mérito del piano), puede que esto se quede aquí y no pase nada, pero desde luego no será porque la canción original no merezca todo lo bueno que le pase.