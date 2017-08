Alizzz / Ascension

¿Cuánto del estatus de pseudo-estrella del pop que hoy ostenta C.Tangana es atribuible al trabajo, en la sombra –para la mayoría–, de Alizzz? Teniendo en cuenta que suyas son las producciones de temas tan cruciales en su ascenso como ‘Llámame más tarde’, ‘Antes de morirme’, ‘Persiguiéndonos’, ‘Espabilao’ y, ya en su eclosión total, ‘Mala mujer’, diría que muchísimo. Y es que el barcelonés Cristian Quirante ha demostrado un talento indiscutible para sonidos urbanos que tienen imán para un público amplio sin dejar de ser elegantes e imaginativos. Pero no todo empieza y acaba ahí. Desde 2012, Alizzz se ha labrado un nombre por sí mismo que, curiosamente, casi tiene (o tenía) más predicamento en la escena de clubs internacionales que en nuestro país.

Tras lanzar el pasado año el notable EP ‘Ocean Drive’ y el excelso single ‘Your Love’, ‘Ascension’ –quinto EP bajo su firma– evoca sin metáforas su actual situación en la escena. Con estos tres nuevos temas publicados por el colectivo norteamericano Moving Castle se proyecta como uno de los creadores de sonidos audaces y bailables más destacados del momento, que desde un punto de vista artístico poco tienen que envidiar a gente como Flume, Hudson Mohawke o A.G. Cook. ‘Ascension’ resulta fascinante por la cantidad de cosas que suceden en su breve duración: con la PC Music-esca ‘Pull Up On Me’ (con la vocalista YAS autodenominándose, dulce pero desafiante, como una “mala perra”) como gran reclamo –gracias a su incuestionable gancho–, también ‘Knock Them Out’, con cierta inspiración británica (en la que repite con Max Marshall), y el R&B futurista de ‘Shout Out’ (con el británico SAKIMA, colaborador de Ryan Hemsworth, como protagonista) son de una calidad e imaginación rotundas. En un panorama como el actual donde artistas como Mura Masa o Flume tienen un estatus de estrellas del pop, ‘Ascension’ reafirma que a Alizzz no le queda lejos ese nivel: quizá si tuviera la oportunidad de contar con colaboradores tan populares como Charli XCX, A$AP Rocky, Vince Staples, Tove Lo o AlunaGeorge en sus temas, muchos estarían frotándose los ojos ante su capacidad.

Alizzz es la estrella esta semana del club Fuego de Barcelona, este viernes 18 de agosto en Razzmatazz.

Calificación: 7,5/10

Lo mejor: ‘Pull Up On Me’, ‘Knock The Out’

Te gustará si te gustan: Flume, Mura Masa, Hudson Mohawke

Escúchalo: Spotify