Ca7riel y Paco Amoroso en La Revuelta: humor sin sintonía

Ca7riel y Paco Amoroso han visitado esta noche La Revuelta, «mi amor» (como diría Catriel usando su coletilla favorita). Es la segunda vez que el dúo de Buenos Aires acude al plató de David Broncano; en esta ocasión, la excusa ha sido la presentación de su disco ‘Free Spirits‘, y la entrevista ha contado con un curioso cameo de Angy Fernández, que presenciaba la charla desde el palco.

Pero puede que la peculiaridad de Ca7riel y Paco Amoroso haya desbordado a David Broncano. Y ya es raro que se le perciba superado por un invitado, pero toda la entrevista ha estado extrañamente marcada por respuestas cortas y silencios incómodos. Ca7riel y Paco Amoroso, por un lado, y Broncano, por otro, han intentado sintonizar sus respectivos sentidos del humor, pero la cosa no ha terminado de cuajar, ni siquiera con las intervenciones de Grisón y Ricardo Castella bromeando sobre la falta del norte del episodio.

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Y no es que hayan faltado intentos por intentar que la charla remontara: Ca7riel ha tirado de bromas sexuales, apelando al sabor del semen o tocando un riff a la guitarra tan breve que lo ha titulado ‘Eyaculación precoz’, o reivindicando a su mentor, Sting. Ambos, vestidos algo así como científicos locos, armados con un tubo que chorreaba agua, han lanzado entradas al público, han exhibido su flexibilidad y han seguido el juego de un Broncano menos preparado de lo habitual, que recurría a trucos cómicos poco inspirados. O quizá Ca7riel y Paco Amoroso no han logrado desprenderse de cierta tensión y seriedad, pese a lo desenfadado y divertido de su disco.

