Olivia Rodrigo obtiene su mejor debut con ‘drop dead’

‘drop dead‘ es el merecido nuevo número 1 en el Top Global de Spotify. Suma 10,7 millones de streams este viernes, pese a no liderar la playlist Today’s Top Hits, donde ha sido relegada al 7º lugar.

Esta cifra supone además el mejor debut de Olivia Rodrigo en el Global de Spotify, pues ‘vampire’ entró también al 1, pero con 9,8 millones de streams. Por su parte, ‘drivers license’ fue un grower: entró en el 46 y luego fue subiendo puestos.

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Por países, ‘drop dead’ ha llegado al número 1 en 5 países, a saber, USA, UK, Canadá, Irlanda y Australia. Es top 3 en Alemania, top 30 en Francia, top 34 en Italia y logra un meritorio número 9 en España.

En Apple Music, la canción de Olivia llega al puesto 2 en Estados Unidos (por detrás del hit ‘Choosin’ Texas’), al puesto 3 en UK y al puesto 11 en España. En general, ha tenido mejor acogida en Spotify.

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Os recordamos que el tercer álbum de la artista llega el próximo 12 de junio. Mientras tanto, podéis hablar sobre ella en nuestro foro de Olivia Rodrigo.

