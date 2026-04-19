Dani Fernández, en quirófano tras caerse en el show de Valencia

Dani Fernández sufrió en la noche de este sábado una aparatosa caída durante su concierto de este año en el Roig Arena de Valencia. El cantante tuvo que detener el show durante 25 minutos y finalmente pudo terminar el set con ayuda de un cabestrillo. Sin embargo, al llegar al hospital le han dado «malas noticias». Hoy le tendrán que operar de urgencia.

En un vídeo subido por él mismo a las redes sociales, indica que trae «malas noticias o mejores porque podía haber pasado cualquier cosa». Los médicos le han comunicado la rotura de ligamentos en el hombro, e indica que «no saben cómo va a ser la recuperación». El resto de la gira obviamente peligra, aunque él va a intentar «estar lo antes posible». Finalmente bromea: «así tenemos algo que contar en el futuro».

- Publicidad -

En su web observamos que la gira tenía llegar la semana que viene a Pamplona y después aguardaban A Coruña, Avilés, Ciudad de México en mayo, Murcia, Granada, Sevilla, Fuengirola, Santander, Pontevedra, Albacete y finalmente Madrid en octubre. Tras la operación se comunicará si pueden realizarse todas las fechas.

El disco ‘La jauría’ continúa siendo uno de los más exitosos en España semana tras semana. Estos días lo encontramos en el puesto 26, tras 76 semanas de permanencia y certificado como disco de platino. Fue uno de los grandes éxitos en nuestro país en 2025 y lo continúa siendo en 2026.

- Publicidad -

loco lo de Dani Fernandez jajajajaj pic.twitter.com/JXDgFV2qro — . (@totogobo) April 18, 2026